Başkan Akay: “430 bin ton olan üretim kotamızı 475 bin tona çıkardık”

Yeni bir fabrika almadan yaptığı yatırımlar ile kapasitesini artırıp kotasını tamamlama başarısı gösteren Kayseri Şeker bu başarının karşılığında Ağustos ayı başında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yaklaşık 430 bin Ton olan kotası 45.320 Ton artırılarak 475 bin Tona ulaşmıştır” dedi.

Kayseri Şeker’in 68’inci Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Yönetim kurulu üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkanlığının da seçimi yapılan toplantıya dijital olarak katılım da sağlandı. Kurulda mevcut yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi. Hurşit Dede Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken başkan vekili olarak Gökhan Güzar seçildi.

Pancar ekiminde ton başına bin lira olarak belirledikleri fiyatı bin 400 lira olarak güncellediklerini söyleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Geçtiğimiz kasım ayında yine bu senenin çiftçi açısından cazip bir yıl olabilmesi ve pancar ekiminin cazip bir hale gelmesi için sektörde ilk olarak avans fiyatını belirleyerek çiftçimiz ile paylaştık. Önceki yıl 1000 TL/TON olarak belirlemiştik sonra üretim döneminde bu fiyatı güncelleyerek 1.400 TL/Ton ve buna ilave olarak 50 TL/Ton kota tamamlama pirimi açıklamıştık. Bu yıl temin edeceğimiz pancar avans fiyatını 1800 TL olarak açıkladık. Bunun sonucunda, Türkiye deki pancar çiftçisi ciddi bir şekilde pancar ekimi konusunda istek ortaya koydu ve Türkiye de bu sene bahar aylarında ekilen pancar rekor seviyede ekilmiş oldu. 2020 yılında 3 milyon 350 bin dekarda ekilen pancar bu sene 3 milyar 700 bin dekar alanda gerçekleşti. Bizde bunun öncüsü olarak aynı performansı ortaya koyduk. 2020 yılında 570 bin dekarda pancar ekilmişken bu sene 610 bin dekarda pancar ekimi gerçekleşti. Kayseri Şeker ilk defa bu kadar bir ekimi gerçekleştirmiş oldu. Bunu büyük bir başarı olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

‘4 MİLYAR 133 MİLYON LİRA KÂR ELDE EDİLDİ’

Mayıs ayında, seçim döneminde büyük riskler oluşmasına rağmen şirketin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Başkan Akay, “Mayıs ayı içerisinde Türkiye seçim atmosferinde ve borsada bir takım büyük riskler oluşmasına rağmen şirketimize olan güvenimiz sonucunda geri adım atmayarak müracaatımızı sonuçlandırmak için gayret gösterdik. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylaması ve Borsa İstanbul’un kabul etmesi sonucunda 18 Mayıs itibariyle Kayseri Şeker'in halka arz işlemi gerçekleşmiş oldu. Şeker Sektöründe faaliyet gösteren bu büyüklükte bir şirketi halka arz etmenin gururunu yaşıyoruz, Şirketimiz açısından bu da gerçekten çok önemli bir adımdı. Kayseri Şeker şu ana kadar elde etmiş olduğu başarılarına yeni bir tanesini daha ekledi ve şimdiye kadarki en yüksek karlılığı elde etti. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda 4 milyar 133 milyon gibi bir kar açıkladı” dedi.

‘ÜRETİM KOTAMIZ 475 BİN TONA ULAŞTI’

2018 yılında mevcut olan 330 bin ton üretim kotalarının yeni fabrika alınmasıyla birlikte 430 bin tona ulaşan üretim kotasının yaptıkları yatırımlarla 475 bin tona yükseldiğini söyleyen Başkan Akay, “2018‘de Turhal’ın alınmasıyla üretim kotamızda 100 bin ton ilave bir kota artışı olmuştu ve şirketin kotası yaklaşık 430 bin Tona ulaşmıştı. Yeni bir fabrika almadan yaptığı yatırımlar ile kapasitesini artırıp kotasını tamamlama başarısı gösteren Kayseri Şeker bu başarının karşılığında Ağustos ayı başında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yaklaşık 430 bin Ton olan kotası 45.320 Ton artırılarak 475 bin Tona ulaşmıştır. Bu Kayseri Şeker’in üretimdeki gücünü yansıtmaktadır, bununda altını çizmek gerekiyor. Bir diğeri de geçtiğimiz hafta içinde sendikalı işçilerimiz le ilgili toplu sözleşmeyi sonuçlandırdık. Daha önce toplu sözleşme kapsamı içerisinde olmayan personelimize ocak ayı ve temmuz ayında verdiğimiz zamlarla %102’lik bir ücret artışı gerçekleştirmiştik, tabii sendikalı işçilerimizin de toplu sözleşme kapsamında ücretlerinin bunun altında olmaması gerekiyordu. Buradaki iş barışı açısından, çalışma barışı açısından ve kardeşlik hukuku açısından büyük şeker ailesinin birliği bütünlüğü açısından sendikalı personele de böyle bir zam yapılması gerekiyordu. Ücret bazında sosyal yardımlar hariç %107,5 artış gerçekleşmiş oldu, bu da sektörde gerçekten önemli bir adım oldu. Bu başarıları ortaklarımız, çalışanlarımız, çiftçilerimiz ve Yönetim Kurulumuz ile hep birlikte gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.