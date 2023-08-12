Başkan Akay, 'Kayseri Şeker bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kuruluştur'

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halkın böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu ve bunun da karşılandığını dile getirdi. Başkan Akay, “Çok keyifli ve atmosfer müthiş. Demek ki böyle bir ihtiyaç varmış. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar da bu eksikliği gidermiş. Aşık Seyrani büyük halk aşıkları, ozanlarındandır. Onun adına böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması takdire şayandır. Vatandaşın coşkusuna, eğlencesine ortak olarak katkı sağlamak bizim için mutluluk verici. Daha önceki yıllarda da yapılmıştı ancak ilk kez katılma imkanı buldum bundan sonrakilere de katılmayı düşünüyorum” dedi.

‘KAYSERİ ŞEKER DEĞERİ ORTADA OLAN BİR KURULUŞTUR’

Kayseri Şeker’in bölge ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Akay, “Yaklaşık yüzde 9,97 ile tavan yaptık. Kayseri Şeker değeri ortada olan bir kuruluş. Geçtiğimiz günlerdeki açıklanan kota artışıyla kendisini göstermiş oldu. Kayseri Şeker bunu hak ediyordu. Ekim performansı 610 bin dekar alanda ekilmesi, halka arz konusu ve ayrıca istihdama önemli katkı sağladı. Son 2 ay içerisinde 3 fabrikamıza 775 personelimize kadro verdik. Böyle ekonomik krizin konuşulduğu bir ortamda Kayseri Şeker bölge, ülke ekonomisine önemli katkı sunan bir kuruluştur” ifadelerini kullandı.