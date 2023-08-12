Başkan Akay, 'Kayseri Şeker bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kuruluştur'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Develi'de gerçekleştirilen festivalin halkın böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu ve bunun karşılandığını belirtti. Akay, Kayseri Şeker'in bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kuruluş olduğunu da dile getirdi.

PAYLAŞ
  • 12.08.2023 12:59
  • Güncelleme: 12.08.2023 12:59
Başkan Akay, 'Kayseri Şeker bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kuruluştur'

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halkın böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu ve bunun da karşılandığını dile getirdi. Başkan Akay, “Çok keyifli ve atmosfer müthiş. Demek ki böyle bir ihtiyaç varmış. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar da bu eksikliği gidermiş. Aşık Seyrani büyük halk aşıkları, ozanlarındandır. Onun adına böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması takdire şayandır. Vatandaşın coşkusuna, eğlencesine ortak olarak katkı sağlamak bizim için mutluluk verici. Daha önceki yıllarda da yapılmıştı ancak ilk kez katılma imkanı buldum bundan sonrakilere de katılmayı düşünüyorum” dedi.
‘KAYSERİ ŞEKER DEĞERİ ORTADA OLAN BİR KURULUŞTUR’
Kayseri Şeker’in bölge ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Akay, “Yaklaşık yüzde 9,97 ile tavan yaptık. Kayseri Şeker değeri ortada olan bir kuruluş. Geçtiğimiz günlerdeki açıklanan kota artışıyla kendisini göstermiş oldu. Kayseri Şeker bunu hak ediyordu. Ekim performansı 610 bin dekar alanda ekilmesi, halka arz konusu ve ayrıca istihdama önemli katkı sağladı. Son 2 ay içerisinde 3 fabrikamıza 775 personelimize kadro verdik. Böyle ekonomik krizin konuşulduğu bir ortamda Kayseri Şeker bölge, ülke ekonomisine önemli katkı sunan bir kuruluştur” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: 'Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım'

Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: “Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım”

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Freni patlayan kamyonet önce 4 araca, ardından yayaya çarptı

Freni patlayan kamyonet önce 4 araca, ardından yayaya çarptı

Kayserispor'a para dopingi

Kayserispor'a para dopingi

Başkan İlmek: 'Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz'

Başkan İlmek: “Tespit ettiğimiz tüm eksikleri bu sezon bitirmeyi hedefliyoruz”

Sanatçılar Sokağı, doğal taş meraklılarının uğrak noktası

Sanatçılar Sokağı, doğal taş meraklılarının uğrak noktası

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

6
Yazıbağları'nda korkutan yangın

Yazıbağları’nda korkutan yangın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

DAHA FAZLA
Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Çocuklar KUMSMALL AVM'de çok mutlu

Çocuklar KUMSMALL AVM'de çok mutlu

Kayseri'nin yetiştirdiği siyasetçiler

Kayseri’nin yetiştirdiği siyasetçiler

Kayserispor ile Galatasaray 55. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 55. randevuda

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü