Başkan Akay: “Kayseri Şeker’in değeri yaklaşık 2 kat arttı”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekerin ilk özelliğinin çiftçiye kazandırmak olduğunu söyledi. Bunların yanında şirketin de kazanması gerektiğini belirten Akay, “Şirketin de kazanması çok önemli. Çünkü çiftçi hizmet istiyor, onun üretiminin desteklenmesine ihtiyacı var. Aynı avansların verilmesi lazım. Aynı derken, gübresi, mazotu, tohumu, ilacı ve ona benzer ihtiyaçların karşılanması lazım. Onun dışında nakti avansların verilmesi lazım ki çiftçi başkasına ihtiyaç duymadan bu üretimi gerçekleştirebilsin. Bunu ön görerek yapıyoruz ama Kayseri Şeker’in de kendini sürekli yenilemesi gelişmesi lazım. Bu yenilenmenin, gelişmenin sağlanabilmesi için de elde kar olması lazım. Bunun için de bütün yönetim, çalışan ve çiftçi el birliğiyle böyle bir başarı ortaya koyuldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Akay, borsaya girdikten sonra Kayseri Şeker’in hisselerinin arttığını dile getirerek, “Kayseri Şeker şimdiye kadar çiftçisine, kurumsal ortaklarına, çalışanlarına ve iş ortaklarına kazandırıyordu, 18 Mayıs’tan bu yana borsaya açılmış olması nedeniyle çok sayıda hissedarına da aynı şekilde kazandırmaya başladı. Bu karın ortaya çıkması kolayına olmuyor. Zor ekonomik şartlar içerisinde şeker sektörünün sürekli problem yaşadığı ortam içerisinde, bunlar kendiliğinden olan şeyler değil ciddi ilgi alaka, tecrübe, birikim, gayret, cesaretli kararlar istiyor. Bütün bunları yaptığınız zaman, işin her bir aşamasına sahip çıktığınız ilgilendiğiniz zaman ancak başarı ortaya çıkıyor. Bu başarının sağlanması gurur verici. Kayseri Şeker bu yönüyle sektörde liderliğini daha perçinlemiş oldu ve başkalarına da örnek olma yolunda ilerliyor. 18 Mayıstan sonra borsa işlemleri başladıktan sonra o günden bugüne kadar da Kayseri Şeker’in hissesi yaklaşık iki kat artmış oldu. 16 liradan başlamıştı şu an 31 lira seviyesinde işlem görüyor. Kayseri Şeker’in 11 buçuk milyar değeri vardı, şimdi 22 milyara çıktı. Ama bu Kayseri Şekerin değerini tam ifade etmiyor. Kayseri Şeker’in değeri daha yüksek. Biz eğer borsaya açılmasaydık bunu kimseye anlatamazdık, kimse de bunu bu şekilde kabul etmezdi. Ama şimdi borsadaki yatırımcılar bu işin uzmanları, hisselerin her yönüyle tablolarını inceliyorlar bu şirketin değerli bir şirket olduğu kanaatiyle oraya yatırım yapıyorlar. Bu sayede de Kayseri Şeker’in gerçek değeri ortaya çıkmaya başladı. Biz bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker’in giderek tanıdığını ve değerlendiğini ifade eden Akay, “İstanbul’daki görüşmemiz olumlu geçti. 30/4 2023 tarihli 12 aylık bilançomuzu açıklayınca bunun bilgilendirmesinin yapılacağını doğru olarak düşündük. Bu nedenle de İstanbul’da banka yöneticileri, portföy yöneticileri ve aracı kurumların yöneticileriyle beraber toplantı yaptık ve Kayseri Şeker’i anlattık. Çünkü şeker sektörü Türkiye’de çok bilinen bir sektör değil. Biraz içine kapalı bir sektör. Kayseri Şeker’de Orta Anadolu'nun göbeğinde, standartı çok yüksek, her işini uluslararası standartta yapan bir kuruluş. Bunun anlatılması gerekiyordu, anlattık. Kayseri Şeker’in Orta Anadolu’nun bağrında, uluslararası standartta, Türkiye sınırlarına sığmayan bir şirket olduğunu anlattık. Onların sorularını açık bir şekilde cevaplandırdık. Bizi daha iyi tanımalarını ve bu manada daha doğru değerlendirmelerini sağlamaya çalıştık. Başarılı bir toplantı oldu bunun devamını daz getireceğiz. Bilançolarımız ortaya çıktıkça zaman zaman bunu yöneticilere yeterince anlaşılıncaya kadar anlatacağız” şeklinde konuştu.