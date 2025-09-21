Başkan Akın, 'Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın'

Sosyal medya fenomenleri tarafından önerilen ve kontrolsüzce kullanılan ürünler halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle vitamin ve mineral takviyeleri, zayıflama ilaçları ve ek gıdalar ayrıca sahte içerikleri bilinçsiz kullanım büyük riskler taşıyor.

Ek takviye ve vitaminleri influencerların tavsiyesi üzerine kullanmanın sakıncalı bir durum olduğunu dile getiren Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Bizim ilk mücadele konumuz, bu işin ehli olmayan influencerlar. Çünkü bu işin, ilacın eğitimini alan meslek grubu eczacılar. O yüzden vatandaşlarımıza her seferinde herhangi bir ilacı, dost ya da arkadaş tavsiyesiyle kullanmamalarını söylüyoruz. Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın. Son zamanlarda bu durum bizim de çok dikkatimizi çekiyor ve bu konuda bir sağlık okuryazarlığını artırmaya gayret gösteriyoruz. Biz hep söylüyoruz. 'Hekimlerinize danışmadan, eczacı danışmanlığı almadan herhangi bir ilacı kullanmayın' diye. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor, ancak maalesef halkımız bilinçsizce bu tür vitamin, mineral ve gıda takviyelerini kullanmakta ısrar ediyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu yüzden sıkıntı yaşayan, hatta yan etki gören çok fazla insan var. Burada iki temel sebep var. Birincisi, eczane dışında, yani internet gibi yerlerden alınan ürünlerin sahte olma olasılığı çok fazla. Bunun araştırması bizzat Türkiye Eczacılar Birliği tarafından yapıldı. İkinci bir nokta ise, içerisinde belirtilen etken maddenin aslında o kadar olmaması. Örneğin, 1000 miligram C vitamini diye tanıtılan bir üründe baktığımız zaman yarısı kadar bile bulunmamakta. Bu da insan sağlığını tehdit etmekte ve hiçbir işe yaramamakta. Bu yüzden diyoruz ki, vatandaşlarımız herhangi bir gıda veya vitamin takviyesi alırken, bağışıklığını güçlendirmek isterken mutlaka eczacınıza danışın. Kayseri'de neredeyse her mahallede bir eczane var ve eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşu olarak en yakın sağlık danışmanlığı hizmetini vermekte. Böylece ücretsiz bir şekilde danışmanlık alabilir, ürünleri gönül rahatlığıyla kullanır ve sağlığının olumsuz etkilenmesine izin vermez” şeklinde konuştu.



‘İLAÇ OLARAK KULLANDIĞINIZ ŞEY ZEHİR OLARAK GERİ DÖNEBİLİR’

Başkan Akın, “Aslında fakülteye başladığımızda bize ilk öğretilen şey şuydu: 'İlaçla zehri ayıran dozdur.' İlaç olarak kullandığınız bir şey, size zehir olarak geri dönebilir. 'Bitkiseldir' veya ,'güvenilirdir' gibi başlıklar altında aslında sağlığı tehdit eden durumlarla sıkça karşılaşıyoruz. Son zamanlarda zayıflama ürünlerine de halkımız tarafından fazlasıyla talep var. Biz hep söylüyoruz: 'Öncelikle bir hekimin kontrol etmesi, muayene etmesi, değerlere bakılması ve ardından eczacı danışmanlığında ürünlerini kullanması gerekir'. Rastgele herhangi bir ürünü kullandığı zaman ölümcül tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor. İlaç formuna girmiş her şeyi ilaç olarak kabul ediyoruz. Tablet veya şurup formundaki bir ürün aslında ilaçtır. Bunu masum görmek son derece yanlıştır. Sonuç olarak, çeşitli sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi seçeneği sunacaktır. Bunun da eczacı ve hekimlerimiz aracılığıyla, doğru dozda ve doğru teşhiste kullanılması önem arz ettiği için, sürekli söylediğimiz şey, 'İnternet ortamından, arkadaş tavsiyesiyle ya da herhangi bir platformlardan lütfen vatandaşımız itibar etmesin. Özellikle C vitamini, magnezyum ve D vitamini gibi vitaminlerin bilinçsizce kullanıldığına maalesef tanık oluyoruz. Kullanılmasının tek şartı aslında kan değerlerine bakılıp hekim muayene edecek, o kan değerleri ile birlikte hekimin tavsiyesiyle eczaneye gelecek ve eczacı danışmanlığında bu ürünleri kullanılacak. Örneğin, benim D vitamini eksikliğim yoksa D vitamini almam fazlasıyla gereksiz olacaktır. Bu durum magnezyum için de geçerli. Sosyal medyanın ve diğer platformların gücüyle bir anda bir furya ortaya çıkıyor. Yeri geldi altın çilek ortalığı kasıp kavurdu, yeri geldi C vitaminleri. Vücutta herhangi bir eksikliği yoksa bu takviyeleri almanın son derece yanlış olduğunu söylüyoruz. Eczanelere gelsinler, hem danışmanlık hizmeti verelim hem de ilaçlarını takip edelim ve böylelikle doğru tedavi seçeneğini hep birlikte uygulayalım” diye konuştu.