Başkan Akın:'Vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmamaya gayret gösteriyoruz'

Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Eczacılık Günü, eczacıların sağlık sistemindeki önemine dikkat çekiyor. 14 Mayıs’ın bilimsel eczacılığın 187’nci yıl dönümü olduğunu ifade eden Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Bugün bizim için anlamlı bir gün. 14 Mayıs, bilimsel eczacılığın 187. yıl dönümü. Aslında eczacılık, insanlık tarihinin en başından beri var ama bilimsel olarak bunun tam anlamıyla adlandırılması 1839 yılına tekabül ediyor. Eczacılarımız, vatandaşın birçok sorunuyla, birçok sıkıntısıyla birlikte olup onların sorunlarını çözmeye yönelik, tedavilerinin devamlılığına yönelik mesleklerini icra ediyorlar. Tabii bizim bu süreçte uğraştığımız birçok sorun da var. Her ne kadar 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü çok mutlu bir şekilde kutlamaya devam etsek de aslında bir taraftan da bizim gerçeklerimiz olan sorunlarımız mevcut. En başta fakülte sayılarının artması, istihdam sorununun oluşması ve halen bazı ilaçların bulunamıyor olması bizleri direkt ilgilendiren konular arasında. Tabii biz bunu vatandaşımıza çok aksettirmiyoruz çünkü vatandaşımız ilaçsız kalırsa biliyoruz ki tedavisi yarım kalacak. Biliyoruz ki halk sağlığında en önemli parçalardan biri eksik kalacak. Bizler eczacılar olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bunu da Kayseri’de çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki de ufak tefek sorunlar olacak ama bizler bu süreçte vatandaşımıza hiç yansıtmadan sorunlarımızı çözmeye yönelik bürokrasiyle görüşüyoruz, bakanlıklarla görüşüyoruz. Yine Türkiye Eczacılar Birliği önderliğinde, 59 odamızın gücüyle birlikte görüşüyoruz. İnşallah sorunlarımız bir an önce çözülür, sıkıntılar ortadan kalkar. Her zaman ehemmiyetle getirdiğim yerli ve millî ilaç politikası devreye girer. Çünkü bunu çok istiyoruz. Nasıl ki savunma sanayisiyle gurur duyuyorsak yerli ve milli ilaçla da bizim gurur duymamız gereken bir konu olmalıdır. Bunun direkt devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.