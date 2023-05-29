Başkan Akmermer: '21'inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, '21'inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.05.2023 11:11
  • Güncelleme: 29.05.2023 14:10
  • 66
Başkan Akmermer: '21'inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, “21’inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır” dedi.

MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını tebrik ediyorum. 2023 bizim için önemli bir yıl. Büyük Türkiye’nin yüzyılıdır. 21’inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Belirsizlik dönemi sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanıdır. Ülkemiz, hedefleri büyük Türkiye idealiyle birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla hızla ilerlemesini sürdürecektir. İş dünyası ile güçlü iletişimi olan bir kabine ve vekillerimizle, MÜSİAD olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye ve bölgemiz için ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta cami halıları pırıl pırıl

Talas'ta cami halıları pırıl pırıl

Kitap okuma yarışması kazandırıyor

Kitap okuma yarışması kazandırıyor

Adak adadı, sözünü tuttu

Adak adadı, sözünü tuttu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kazanan milli iradenin üstünlüğü oldu'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kazanan milli iradenin üstünlüğü oldu'

20 Milyon TL'lik Yol Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi

20 Milyon TL'lik Yol Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Bayar Özsoy: 'Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız'

Milletvekili Bayar Özsoy: “Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız"

'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu toplantı

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu toplantı

DAHA FAZLA
Benzine, iki defa ertelenen zam, kesinleşti

Benzine, iki defa ertelenen zam, kesinleşti

Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 604 bin 784 oy atıldı

Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 604 bin 784 oy atıldı

Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kayseri'deki tesiste Karadeniz gibi tonlarca balık işleniyor

Kayseri'deki tesiste Karadeniz gibi tonlarca balık işleniyor

31 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı

31 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı