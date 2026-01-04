Başkan Akşehirlioğlu, “Şimdi tam Erciyes zamanı”

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Kayak Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı ile Erciyes’te kayak yapmanın tam zamanı olduğuna vurgu yapan Başkan Akşehirlioğlu, “Muhteşem bir kar yağdı, 1,5 metreye ulaşan bir kar kalınlığımız var. Bilindiği üzere 18 Aralık'ta zaten açmıştık sezonumuzu. Bir kısmı suni karlamaydı bir kısmı doğal kardı. Şu anda son yağan karlarla birlikte hem de yılbaşından önce yağdı, çok da zamanlaması da güzel oldu. Otellerimiz doluydu, işletmelerimiz, kayak hocalarımız, bizler, herkes keyifli vakit geçirdik. Hava bundan sonra da güzel görünüyor. Pırıl pırıl, ışıl ışıl olmasıyla şimdi tam Erciyes zamanı diyebiliriz. Tüm misafirleri Erciyes'e davet edelim, bu fırsatı kaçırmasınlar. Ayrıca dört kapıda da, dört giriş noktamızda da bütün pistlerimizi açtık. Dolayısıyla hangi kapıdan başlarlarsa başlasınlar, kayakları ayaklarına taktıktan sonra pistler üzerinde gönüllerince gidip gelebilecekler, kayak yapabilecekler” şeklinde konuştu.

‘DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ERCİYES’E MİSAFİRLERİMİZ GELİYOR’

Charter seferleri ile birlikte farklı ülkelerden birçok turist ağırladıklarının altını çizen Başkan Akşehirlioğlu, “Charter seferlerimize Rusya ve Ukrayna ile başlamıştık. Şu anda bunları Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile devam ettiriyoruz. Haftada üç uçak iniyor. Bunlar charter olarak gelenler. Bunun yanı sıra tabi hem Türkiye'nin değişik şehirlerinden hem dünyanın birçok ülkesinden buraya arkadaş grupları, aile grupları misafirlerimiz geliyor. Çoğunlukla Endonezya, Malezya, Singapur oralardan. Brezilya, Meksika, Latin Amerika ülkelerinden ve Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirlerimiz var. Hem Erciyes havası almak için gelenler var hem kayak yapmak için gelenler var. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafından bu dört dörtlük kayak merkezine misafirlerimiz geliyorlar” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Ramazan Bayramı’nı da kayak mevsiminin içine alacaklarını belirterek, “Yılbaşından hemen önce yağan karla birlikte otelcilerimiz yüzde yüz doluluğa ulaşmıştı. Şu anda yine rezervasyonlarını almaya devam ediyorlar. Yılbaşının başındayız. Cumartesi pazar tatili de devam ediyor. Dolayısıyla yoğunluk devam ediyor. Yakın zamanda sömestr yaklaşıyor, onun bir yoğunluğu olacak. Arkasından inşallah bu yıl bayramı da kayak mevsiminin içerisine alacağız. Dolayısıyla hem sömestr hem bayram otelcilerimiz de işletmecilerimiz de biz hazırız. Onlar da memnun biz de memnunuz, bu keyfi birlikte yaşamak için tüm misafirlerimizi de biz Erciyes'e davet edelim” açıklamalarında bulundu.

‘ERCİYES, DÜNYANIN EN GÜVENLİ KAYAK MERKEZİ SERTİFKASINI ALAN TEK KAYAK MERKEZİ’

Başkan Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Kayak Merkezi’nde 30 kişilik bir pist güvenlik ekibinin devriye attığını, ihtiyaç halinde anında müdahale ettiklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Erciyes bildiğiniz üzere dünyanın en güvenli kayak merkezi sertifikasını alan pandemi dönemindeki dünyadaki tek kayak merkeziydi. Bunun yanı sıra yine Uluslararası Alpler'de Kurtarma Komisyonu diye bir birlik var. Buna Türkiye'den üye olan tek kayak merkeziyiz. Avrupa'da güvenlik önlemleri nasıl alınıyorsa bizde de, Erciyes'te de aynı şekilde 30 kişilik bir pist güvenlik ekibimiz var. Bunlar pistlerde devriye atarak ihtiyacı olan misafirlerimizi aşağıya sağlık kabinine veya ambulansa teslim ediyorlar. Onun dışında fileleme, güvenlik önlemleri, tedbirler hepsini kontrol ediyorlar devriye attıkları yerde. Gönül rahatlığıyla misafirlerimiz Erciyes'e gelebilir.”