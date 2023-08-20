Başkan Alan, “Hacılar’da herkes mümkün olduğunca sanatın ucundan tutmuş”

Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda 17-18-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Hacılar Belediyesi Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinliklerinin son gününde konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hacılarlıların sanatla uğraştıklarını dile getirerek, “Üçüncü günümüz güzel geçiyor. İnsanlarda arzu, ihtiyaç var. Eğlence de kalkıp oynamaktan ziyade dinlemek de insanı dinlendiriyor. Gerçekten ihtiyaç var. Hacılarda genel anlamda tarım yok. Bir şeye şekil verip satacaksın ya da çarşıda esnaflık yapacaksın. Dolayısıyla Hacılar denilince akla ticaret gelir. Bu şuradan geliyor, önceden Hacılar’da dokumacılık vardı. Bizim için sanayi, önce halı tezgahından dokumaya, ondan da marangozculuğa daha sonra ise mobilyacılığa evrildi. Hacılar’da herkes mümkün mertebe sanatın ucundan tutmuş ama mobilya ağırlıklıyız. HES fabrikası da Hacılarlılara fabrika kurmayı öğretti” ifadelerini kullandı.

Hacılar meydanına geçen yıl yapılan saat kulesi hakkında konuşan Alan, “Kayseri’nin meydanındaki gibi saat kulesinden Hacılara hep yaptırmak istemişimdir. Cami, okul yaptırmaya gücüm yetmedi ama saate yetti. Altına da saatçi Mustafa Alan yazdırdık” dedi.

Başkan Alan, Hacılar Belediyesi’nin çok çalıştığını dile getirerek, “Bilal başkan güzel çalışıyor. Şu anda hem belediye binası hem kaymakamlık binası yapılıyor. TOKİ devam ediyor. Ben hizmetlerini sayamıyorum. Bulunduğumuz meydan bile yenilendi. Hizmet edenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.