Başkan Ali Çamlı’dan beklenmedik ‘bırakırım’ çıkışı

Kayserispor’daki görevine Recep Mamur zamanında başlayan daha sonra Berna Gözbaşı döneminde yeniden yönetime giren Ali Çamlı 17 Aralık tarihinde yapılan Genel Kurul’da başkanlık görevini devraldı. 2 sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor’da 2023–2024 sezonu öncesi de yasak devam ediyor. Geçen sezonki kadrosundan 9 kişinin sözleşmesi sona eren sarı kırmızılı kulüpte teknik direktör Çağdaş Atan, “Yasağın transfer döneminin başlarında kaldırılamamasının bir faydası olmaz. Yasak bir an önce kaldırılmalı” açıklamasında bulundu. Kulüp Başkanı Ali Çamlı, daha önce “Açılması gerekirse transfer tahtasını açarız” açıklaması yaparken son yaptığı açıklamada “Başaramazsam bırakırım” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Çamlı daha önce de “Onur Bulut bir yere gitmiyor” demiş ve futbolcu sezon bitmeden Beşiktaş’a imza atmıştı.