Başkan Ali Erbaş, Kerbela Hutbesini Kayseri'de irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fevzi Mercan Camisi'nde cuma hutbesini okuyup, cuma namazını kıldırdı.

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  • 28.07.2023 14:56
  • Güncelleme: 28.07.2023 14:57
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Başkan Ali Erbaş, Kerbela Hutbesini Kayseri'de irad etti
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Başkan Ali Erbaş, "Muharrem ayının önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa" başlıklı hutbede, Kur'an-ı Kerim'de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan muharrem ayı içerisinde bulunulduğunu ifade etti.

Muharrem ayının mübarek bir ay olduğunu belirten Erbaş, "Allah Resulü, 'Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur' buyurarak bize, bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir." dedi.

Ali Erbaş, muharrem ayının önemini anlattığı hutbesine şöyle devam etti:

"Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ısdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede, Allah Resulünün 'Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım' diye sevdiği Hz. Hüseyin efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt'ten yetmişi aşkın Müslüman, bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir. Kerbela hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela'da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edecektir."

Haber Merkezi

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