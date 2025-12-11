Başkan Altun, “Asgari ücret sigorta primlerinin tamamı, devlet tarafından karşılanmalı”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, asgari ücrete yapılacak zammın işveren üzerinde ciddi yük oluşturduğunu, asgari ücret sigorta primlerinin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyleyerek, “2025 yılının sonlarına geldik. Dolayısıyla bugünlerde sıkça duyduğumuz 2026 yılında uygulanacak asgari ücret çalışmaları başladı, ücret belirlenmeye çalışılıyor. Asgari ücret çalışanlarının alım gücünün tükendiğini ve her geçen gün biraz daha zorda kaldıklarını görüyoruz. 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak belirlenen ücretin 2025 yılının sonlarına geldiğimizde açlık sınırının dahi altında kaldığı ve geçim sıkıntısına iyice daralmış olan vatandaşlarımızı herhangi bir şekilde çözüm olmadığını görmekteyiz. Bugün 2026 yılı için konuşulan rakamlar ise ülkemizde enflasyonun bu denli yüksek olduğu bir dönemde, yok 26 bin lira mı olsun, 27 bin lira mı olsun, 37 bin lira mı olsun gibi rakamlar konuşulmakta. Oysa ki mesele yalnızca rakamların tartışılması değil, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir gelir seviyesine ulaşması ve burada tutulması olmalıdır.

Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada asgari ücretli çalışanımız bu konunun en çok acısını çeken bir topluluk haline gelmiştir. Asgari ücretin artmasından çok alım gücünün yeterli olmaması sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, asgari ücreti artırmak önemli, bunu inkar etmiyoruz. Fakat asgari ücretin alım gücünü korumak bundan daha önemlidir diye üzerinde basa basa da vurguluyoruz. Her yıl yaşadığımız tablo, asgari ücrete zam yapıldığının ertesi günü iğneden ipliğe, temel gıda ürünlerine zam yapılmakta. Henüz işçinin, emekçinin zamlı maaşı cebine girmeden önce inanılmaz derecede harcama ve giderle borçlanmaktadır. Birkaç ay içerisinde eski seviyesinin bile altına düştüğü, geçen günleri arattığı da tartışılmaz bir gerçektir. Bu kısır döngü çalışanlarımızı yoksullaştırmakta, aileleriyle birlikte hayata tutunmalarında zorlaştırmaktadır. Saadet Partisi olarak meseleye sadece eleştirel yaklaşmıyoruz. Bugün burada üç temel hususu kamuoyuna paylaşmak suretiyle asgari ücretteki o koruma metodunu, muhafaza etme metodunu kendi ölçeğimizde bir çözüm önerisi olarak sunmak istiyorum. Asgari ücrete yapılacak artışın işveren üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle asgari ücret sigorta primlerinin tamamı veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması çözüm yollarından bir tanesidir. İşveren üzerindeki yükün hafifletmesi açısından çok önemlidir. Böylece işçinin, dar gelirlinin maaşını etkiyecek net ücret daha da artacaktır. Hem işvereni hem de çalışanı koruyacak önemli bir metot diye düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.