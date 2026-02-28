Başkan Altun, “Bugün televizyonlarda herkes keşke Erbakan hoca olsaydı diye konuşacak”

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları ve Genç Saadet tarafından Geçmişten Geleceğe Üreten Türkiye ve Necmettin Erbakan’ konulu resim yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmanın ödül törenine Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehadet Özçelik, partililer ve yarışma adayları katıldı. Dereceye giren 3 yarışmacıya ise ödülleri verildi. Ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Erbakancı olmak, Erbakan’ı iyi anlamaktır. Bugün bu anlamlı günde Kadın Kollarımız’ın yaptığı çalışma aslında geleceğe dair de bizlerin de taşıdığı büyük sorumluluğun ağırlığını ifade etmeye yeterlidir. Katil İsrail, İran’a saldırıyı başlatmıştır. Erbakan Hocamızın yıllar yıllar önce söylediği ‘Sırada Türkiye olacaktır’ işareti ateşlenmiştir. Katil İsrail ve ABD ile birlikte İran’a saldırılarda başlamıştır. Bugün televizyonlarda herkes keşke Erbakan hoca olsaydı diye konuşacak. Keşke Erbakan hocanın uyarılarına kulak verseydik diyecekler” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehadet Özçelik de, “Bugün ömrünü yeniden büyük Türkiye ideallerini gerçekleştirmek için vakfetmiş Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyoruz. Türkiye Kalkınma planı ile mirası geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birincilik ödülünü kazanan Rama Betru ise, okulda arkadaşlarından ve öğretmenlerinden fikir alarak resmin bir tarafını ‘gelecek’, diğer tarafını da ‘geçmiş’ olarak ayırdığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.