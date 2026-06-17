Başkan Altun, 'Çiftçinin güçlü olmadığı bir Türkiye güçlü olamaz'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Sarıoğlan İlçesine Palas Mahallesi'nde çiftçilerle buluşarak tarım sektörünün yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

Başkan Altun burada yaptığı açıklamada, "Milli Görüş anlayışımızın temelinde insanı merkeze alan, alın terini kutsal gören, üretimi ve adil paylaşımı esas alan bir kalkınma anlayışı vardır. Toprağı işleyen, ülkenin gida güvenliğini sağlayan çiftçimizin emeğinin karşılığını alması, devletin en önemli sorumluluklarından biridir. Çiftçi üretemez hale gelirse sadece köyler değil şehirler de etkilenir. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu, yerli üreticiyi desteklemekten geçer. Çiftçimize ucuz ve ulaşılabilir girdi imkânları sağlanmalı, ürün fiyatları çiftçinin maliyetini ve emeğini karşılayacak şekilde belirlenmeli, destekleme politikaları günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla yeniden ele alınmalıdır" dedi.

Saadet Partisi olarak önümüzdeki günlerde çiftçilerle buluşmaya devam edeceklerini de dile getiren Başkan Altun, "Bir ülkenin gerçek zenginliği toprağını işleyen insanıdır. Çiftçimizin kazandığı, gençlerin yeniden köylerinde üretime yöneldiği, tarımın hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye mümkündür. Saadet Partisi olarak her zaman üreticimizin yanında olacak, sorunların takipçisi ve Çözümün savunucusu olmaya devam edeceğiz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın önümüzdeki süreçte Kayseri'nin farklı ilçe ve mahallelerinde de çiftçilerle buluşarak tarımsal sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.