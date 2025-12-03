Başkan Altun’dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 2026 yılıyla birlikte elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Altun, hükümetin bugüne kadar elektrik faturalarında “destek” adı altında karşıladığını söylediği bedelleri yeni yılda tamamen vatandaşa yükleyeceğini belirterek, “AKP ve MHP hükümeti, 2025 yılında ne hikmetse faturaların yarısını biz karşılıyoruz demeye başlamıştı. Şimdi ise 2026’da bu tutarları şak diye vatandaşa zam olarak yansıtacaklar.” ifadelerini kullandı.

Yeni yılın Türkiye’de vatandaşın cüzdanını zorlayacak yeni bir zam dalgasıyla karşılanacağını vurgulayan Altun, elektrik maliyetleri üzerinden yapılan yeni düzenlemenin dar gelirli vatandaşları daha da zor duruma düşüreceğini söyledi.