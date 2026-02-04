Başkan Altun'dan Elitaş'a, Ak Parti'nin Vaadlerini Hatırlattı

500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Kayseri’de yer alan konut projeleri için hak sahibi belirleme kurası programı dün Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri’deki TOKİ kura çekilişinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı konuşmayı eleştirdi. Başkan Altun yaptığı açıklamada, “Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri’deki TOKİ kura çekilişinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı konuşma hakkında, “Sayın Elitaş’ın Kayseri’deki TOKİ kura çekilişinde yaptığı konuşmayı dinleyince insan ister istemez ‘Mazide AKP’nin verdiği sözler neler’ diye soruyor. 2009’da bir partinin adayının traktör vaadini hatırlatıp ‘İstediğimiz gibi muhalefet yok’ demek gerçekten ilginç. 2011’de bilboardlara ‘Yerli yolcu uçağımız göklerde’ yazdıran siz değil miydiniz? O uçak rötarda mı, yoksa dalga konusu olduğu üzere atmosferin dışına mı çıktı? Madem yerli uçağımız var, 26 Eylül’de Boeing’e verilen 150 uçak siparişi neyin nesi? 2019 yılında bir seçim arifesinde Erdoğan'ın tanıttığı Elektrikli Traktör Projesi ne oldu? Sayıştay'a göre 247 milyon lira zarar oluşmuş! Farkında mısınız yalanlarınız ülkemize ve milletimize direkt zarar veriyor. Sizin istediğiniz gibi bir muhalefet dizayn etmek pek mümkün değil, çünkü devletin tüm imkanlarını hoyratça kullanan ve sistemi hesap vermemek üzere kurmuş bir iktidar var ortada” ifadelerini kullandı.