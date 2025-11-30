Başkan Altun'dan 'Genç Genel Başkan Mahmut Arıkan' vurgulu yanıt

  • Haberler
AK Parti Kayseri İl Başkanı'nın son günlerde kamuoyuna yönelik yaptığı 'Gelin birlikte düzeltelim' çağrısına dikkat çeken yanıt, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun'dan geldi.

Altun, yayımladığı video mesajında, çağrıya doğrudan cevap vererek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın genç, dinamik ve vizyoner liderliğine vurgu yaptı. Mesajında geçmişe de göndermede bulunan Altun,
“Zamanında Erbakan Hocamıza ‘yaşlısın, bırak’ diyenlere bugün sesleniyoruz: Gelin, genç lider Mahmut Arıkan’ın etrafında toplanalım. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu temiz ve yenilikçi siyaset burada.” ifadelerini kullandı.

Altun, Saadet Partisi’nin hem genç liderliği hem de toplumsal sorunlara yönelik çözüm odaklı duruşuyla yeni bir siyasi dönemin öncüsü olduğunun altını çizerek, AK Parti’nin çağrısına karşılık “Siz bize gelin” diyerek dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Kayseri’de siyasal atmosferi hareketlendiren bu karşılıklı açıklamaların, yerel ve ulusal ölçekte yeni değerlendirmelere kapı aralaması bekleniyor.

Haber Merkezi

