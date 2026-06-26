Başkan Altun'dan Kayseri Şeker yönetimine 'lüks makam aracı' eleştirisi

Ticaret Bakanlığı’nın Kayseri Şeker Fabrikası ve bağlı kuruluşlarına yönelik ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla bir başmüfettiş olmak üzere iki müfettiş görevlendirdiği yönündeki iddiaların ardından Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun açıklamalarda bulundu.

Çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini belirten Altun, özellikle pancar üreticilerinin Kayseri Şeker yönetimine ilişkin birçok şikayeti kendilerine ilettiğini söyledi.

Altun, seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmediğini, farklı adayı destekleyen bazı üreticilerinin kotalarının sıfırlandığı yönünde ciddi iddialar bulunduğunu belirterek iddiaların takipçisi olacaklarını belirtti.

‘’Lüks makam aracı çiftçileri rahatsız ediyor’’

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı’nın kullandığı makam aracını da eleştiren Altun, ‘’Şahsına istediği aracı alabilir ancak çiftçinin ayağına gidecek makam aracının daha mütevazi olmasını beklerdik. Kamuoyuna yansıyan süper lüks araç çiftçileri rahatsız ediyor’’ dedi.

‘’Ekonomik kriz sadece Kayseri Şeker’i mi etkiledi?’

Kayseri Şeker’in ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ sıralamasında geçen yıla göre gerilediğini hatırlatan Altun, diğer Kayseri firmalarının ise sıralamasını yükselttiğine dikkat çekti. Altun, "Yönetim ekonomik şartlar nedeniyle zarar ettiklerini söylüyor. Peki aynı ekonomik kriz diğer Kayseri firmalarını etkilemedi de sadece Kayseri Şeker'i mi etkiledi?’’ diyerek verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Saadet Partisi olarak Kayseri genelinde çiftçilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Altun, kamuya mal olmuş bir tesis olan Kayseri Şeker’deki gelişmelerin takipçisi olacaklarını ifade etti.