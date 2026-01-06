Başkan Altun'dan Meclis Üyesi Özgün'e: 'Derhal milletten aldığın oyları istifa ederek iade et'

AK Parti Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özgün, Maltepe Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında yaptığı konuşmada açlık sınırına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı” dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ise, Meclis Üyesi Yusuf Özgün’ün bu sözlerini, “Milletimizi aleni aşağılamadan ve dalga geçmenden dolayı seni Cumhurbaşkanına şikayet ediyorum. Derhal milletten aldığın oyları meclis üyeliğinden istifa ederek iade et” sözleriyle eleştirdi.