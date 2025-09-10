Başkan Altun, 'Devlet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığında basın açıklaması düzenlendi. Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, kırtasiye ve servis ücretlerinin velilerin sırtına yük olduğunu belirterek, "Veliler büyük bir yükün altında. Aslında burada hepimiz de birer veliyiz ve bunu bizzat da yaşıyoruz. Yeni Eğitim Öğretim Yılı, verdiği heyecanla birlikte defterden kitaba, kalemden silgiye kadar temel kırtasiye ürünlerindeki fahiş artışlarla birlikte bir de yük getirdi. Bir çocuğun sadece kırtasiye masrafları, asgari ücretli bir ailenin bütçesini zorlayacak düzeyde. Geçen yıla oranla kıyas yaptığımızda kırtasiye ve çanta masrafları, 2025 yılı itibariyle ilkokullar için 4 bin 800 TL, ortaokullar için 6 bin 400 TL, liseler için 7 bin 900 TL gibi ortalama rakamlara sahip. 2024'e göre ortalama yüzde 60'lık artış söz konusu. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 30 servis zamları malum, daha yeni belirlenen rakam, yüzde 50'ye varan kıyafet zamlarını da koyduğumuzda ekonomik açıdan çocuk okutmanın artık lüks hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Burada gördüğümüz tabloların hepsi, bizzat hem sokakta velilerimizi hem eğitimcilerimizi hem de öğrencilerimizi zor durumda bırakmakta. Okul çantası içerisinde olması gereken eğitim materyalleri öğrencilerimizi heyecanlandırırken, velilerimizi ise kara kara düşündürmekte. Sadece okul çantasının içerisinde kitap ve kırtasiye ürünleriyle dolması minimum 4 bin 800 TL'ye mal olmaktadır. Bunun içerisinde servis ücreti, beslenme giderleri ve kıyafet üretme ihtiyaçları bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin asgari en temel okul ihtiyacı olan okul kıyafetleri, ayakkabıları, çanta ve özellikle servis ücretleri, velilerin sırtına gelen zamlarla yeni bir kambur oluşturmuştur.Bugün birçok anne baba çocuğunun beslenme çantasına sağlıklı yiyecek koyamaz hale gelmiştir. Eğitim harcamaları neredeyse bir evin aylık mutfak giderlerini geçmiş vaziyettedir. Velilerimiz borçla çocuk okutur hale gelmişlerdir. Gelinen noktada ailelerin borçla eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyor olması milli bir eğitim sorunumuzdur. Çocuğunu okutmak isteyen için borçlanan, kredi kartına yüklenen, farklı ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalan binlerce ailemiz vardır. Eğitim toplumun en temel hakkıdır. Ancak bugün gelir düzeyi düşük vatandaşlarımız için büyük bir yük haline gelmiştir. Belediyelerin kırtasiye yardımları yapmalarını takdir ettiğimiz gibi, insanlarımızı eğitimde bile yardıma muhtaç bırakan bu düzenin de acilen değişmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkemizde çocuklarımızın geleceği, velilerin cüzdanına bağlı olmamalıdır. Devlet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır. Aksi takdirde hem aileler ezilir hem de çocukların geleceği heba olur. Bizler Saadet Partisi olarak bu kadar eleştirdiğimiz durumu nasıl telafi edebiliriz? Çözüm önerilerimiz nedir? Birincisi, kırtasiye ürünlerindeki KDV değerlerinin kaldırılması gerekir. Fiyatlara devlet desteği uygulaması şarttır. İkincisi, dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz kırtasiye setleri ve okul kıyafeti desteği verilmelidir. Üçüncüsü, servis ücretleri makul seviyelerde tutulmalı. Bunu yaparken de servis esnafını da mağdur etmemek gerekir. Dördüncüsü, devlet okullarında ücretsiz ve sağlıklı öğle yemeği uygulamasına geçilmelidir. Beşincisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yerel Yönetimler iş birliği yaparak eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak destek paketleri hazırlamalıdır. Altıncısı ve bence en önemlisi, öğrencilere ve eğitimcilere toplu taşımada günlük 2 biniş ücretsiz hale getirilmelidir. Yedincisi de, belediyelerimiz okullarımızın temizliğini üstlenmeli ve bununla ilgili timler oluşturmalıdır. Eğitime destek aslında geleceğimize yatırım demektir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Eğitim alanında yapılan her destek, ülkemizin yarınlarına yapılan büyük yatırımlardır. Saadet Partisi olarak bizler, velilerimizin yükünü hafifletmek ve her çocuğun nitelikli eğitime erişimini sağlamak için her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.