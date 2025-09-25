Başkan Altun, 'Eczacılarımız özellikle pandemi dönemindeki gayretleriyle hepimizin takdirini kazandı'

SP İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri kentteki eczacıları ziyaret etti. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla gerçekleşen programda Saadet Partisi heyeti, eczacılara çiçek takdim ederek günlerini tebrik etti.

İl Başkanı Altun, ziyaretlerde yaptığı açıklamada eczacıların yalnızca ilaç temin eden kişiler değil, aynı zamanda vatandaşların sağlık danışmanları olduğunu vurguladı. Altun, “Eczacılarımız toplumun en kolay ulaşabildiği sağlık çalışanlarıdır. Özellikle pandemi döneminde sergiledikleri gayret ve fedakârlık hepimizin takdirini kazanmıştır. Bu vesileyle tüm eczacılarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.