Başkan Altun, 'Esnafımızın ayakta kalması, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gücü açısından büyük önem taşıyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve İl Başkan Yardımcıları, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın talep ve sorunları yerinde dinlenirken, ekonomik şartlar, ticari faaliyetlerde yaşanan zorluklar ve çözüm beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Ziyarette partinin iktidara gelmesi takdirde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Başkanı Erdal Altun, esnafın yaşadığı sorunların yakından takip edildiğini belirterek, “Sorunlar ortak, çözümler mümkündür. Önemli olan vatandaşımızın derdiyle dertlenmek ve samimiyetle çözüm üretmektir. Esnafımızın ayakta kalması, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gücü açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.