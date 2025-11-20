Başkan Altun, 'Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek ve çözüm üretmek görevimizdir'

  • Haberler
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş ve teşkilat mensupları, 'Mahallede Saadet Var' programı kapsamında Keykubat Mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Altun, 'Esnafımızın sesi olmak, onların yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek ve çözüm üretmek bizim görevimizdir. Bugün burada aldığımız tüm notları hem yerel hem de genel düzeyde ilgili makamlara ileteceğiz. Saadet Partisi olarak milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz' dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş ve teşkilat mensupları, “Mahallede Saadet Var” programı kapsamında Keykubat Mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle ve esnaflarla görüşmeler yapıldı. Esnafların talep ve sorunları dinlendi.

İl Başkanı Erdal Altun, sahadan gelen her görüşün kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, “Esnafımızın sesi olmak, onların yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek ve çözüm üretmek bizim görevimizdir. Bugün burada aldığımız tüm notları hem yerel hem de genel düzeyde ilgili makamlara ileteceğiz. Saadet Partisi olarak milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş ise, Mahallede Saadet Var programının amacının vatandaşla aradaki mesafeyi kaldırmak ve çözüm odaklı bir çalışma yürütmek olduğunu belirterek, ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

