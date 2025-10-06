  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'

Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gazze Mektebi' programına katıldı. Başkan Altun: 'Gazze sadece bir coğrafya değildir. Gazze, ümmetin onurunu, direncini ve bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür. Saadet Partisi olarak, her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya adaletin, kardeşliğin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, MİLKO teşkilatları, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen “Gazze Mektebi” programına katıldı. Başkan Altun: “Programda Gazze direnişinin tarihi, ümmetin sorumluluğu ve Filistin halkının adalet mücadelesi üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Ben de bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; Gazze sadece bir coğrafya değildir. Gazze, ümmetin onurunu, direncini ve bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür. Gazze’deki kardeşlerimiz yıllardır işgalin zulmüne karşı dimdik duruyor. Bizler de onların mücadelesini unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya geliyoruz. Saadet Partisi olarak, her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya; adaletin, kardeşliğin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FİFA'dan Kayserispor'a kötü haber
FİFA’dan Kayserispor’a kötü haber
Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'
Başkan Altun: “Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür”
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Kayseri’de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Vekil Çopuroğlu: Sanayicilerimizin her zaman yanındayız
Vekil Çopuroğlu: Sanayicilerimizin her zaman yanındayız
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!