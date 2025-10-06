Başkan Altun: “Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, MİLKO teşkilatları, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen “Gazze Mektebi” programına katıldı. Başkan Altun: “Programda Gazze direnişinin tarihi, ümmetin sorumluluğu ve Filistin halkının adalet mücadelesi üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Ben de bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; Gazze sadece bir coğrafya değildir. Gazze, ümmetin onurunu, direncini ve bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür. Gazze’deki kardeşlerimiz yıllardır işgalin zulmüne karşı dimdik duruyor. Bizler de onların mücadelesini unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya geliyoruz. Saadet Partisi olarak, her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya; adaletin, kardeşliğin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.