Başkan Altun, 'İktidarın yapamadığı kapsayıcı çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz'

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. SP İl Başkanı Erdal Altun ise çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Kayserili hemşerilerimizin sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüyor, çözüm odaklı bakış açımızı her platformda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, geniş kapsamlı İl Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirerek şehrimizin meselelerini detaylı biçimde ele aldık.İktidarların yapamadığı kapsayıcı çalışmaları, oluşturduğumuz uzman komisyonlarımızla hem sahada hem de masada sürdürmeye devam ediyoruz. Önce sorunlara hakim oluyor, ardından hemşerilerimizin desteği ve ortak aklın gücüyle çözümü hayata geçirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Üye üye büyüyen Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı’mıza herkesi davet ediyoruz. Biz hazırız, Kayseri için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.