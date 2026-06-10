Başkan Altun; “İşsiz kalan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Genel Sağlık Sigortası(GSS) ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun, GSS prim borçlarının geliri olmayan vatandaşlar için ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Başkan Altun; “Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan Genel Sağlık Sigortası yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre, ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır. Önlerine de adına gelir testi dedikleri bir bariyer konulmuştur ki eğer hanede kişi başına düşen aylık geliriniz brüt asgari ücretin üçte birine, yani 11.010 liradan az ise priminizi devlet karşılıyor. Ama bu komik sınırı bir kuruş bile aşıyorsanız devlet sizi sağlık zengini olarak algılıyor ve direkt borçlandırmaya geçiyor” ifadelerini kullandı.

GSS primlerine yapılan zamları eleştiren Başkan Altun; “Kasım 2025 yılında yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile prim oranı durup dururken yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkartılmıştır. 2026 yılı asgari ücret zammı ile birlikte güvencesiz bir vatandaşın ödemesi gereken aylık prim yükü tam 1.981 lira 10 kuruştur. 2025 yılının başında bu ülkenin işsiz vatandaşı devlete 780 TL borçlanırken bugün ise 1.981 lira borçlandırılmaktadır. Soruyorum size bu ülkede hangi işsizin geliri, hangi dar gelirlinin maaşı bir yılda %154 artmıştır? Siz GSS primlerine %154 artış yaparken vatandaşın gerçek gelirini hesaplama zahmetine eriştiniz mi? Demek ki hükümet vatandaşından çok daha hızlı büyüme gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde işsiz kalmanın aylık bir abonelik ücreti yoktur. Ama bizim ülkemizde maalesef onun adı da GSS'dir” diye konuştu.

Başkan Altun sözlerinin devamında; “Bir genç okulu bitiriyor, iş arıyor, bulamıyor, devletimiz iş vermekte biraz ağır kalıyor olabilir ama işsizliğin faturasını kesmekte maşallah ışık hızıyla ilerliyor. Sistem, sigortalılığı biten ya da mezun olan gençlerimize anında otomatik olarak borçlandırıyor. Vatandaşın haberi bile yok. E-devlet'e girmese, tesadüfen bakmasa yıllar sonra katlanmış faizlerle icra kağıtları ile karşılaşacak. Vatandaşa icra kağıdı gidene kadar adresini bulamayan bürokrasi işsiz gencin tescilini yaparken adresini eliyle koymuşçasına kolay buluyor. Bu sistem resmen üyeliğini iptal etmeyi unuttuğunuz dijital platformlar gibi çalışıyor. Haberiniz yokken arkada tıkır tıkır işliyor. Daha da acısı ne biliyor musunuz? Cebinde beş kuruş parası olmayan, ekonomik bağımsızlığı bulunmayan 25 yaşındaki işsiz bir genç sırf anne ve babasıyla aynı evde yaşıyor diye babasının aldığı üç kuruşluk maaş yüzünden sistem tarafından sağlık zengini sayılıyor. İşsiz gence harçlık vereceğine borç çıkartan, genç işsizliğin finansal cezalandırmaya dönüştüren bu çarpık anlayışı Saadet Partisi olarak asla kabul etmiyoruz. Üstelik bu borçlanmalar yüzünden 60 günü geçen vatandaşlarımız sağlık sistemi kapatılıyor ve hastanelerinden randevu alamaz hale geliyor. Üzerine bir de banka hesaplarına e-hacizler konuluyor, blokeler konuluyor. Geliri olmayan brüt asgari ücretlinin %6'sını istemek paran yoksa hasta olmaya da hakkın yok demektir” açıklamasını yaptı.