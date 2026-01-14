Başkan Altun, 'Koca Sinan'ın adının kaldırılması son derece manidardır'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında alınan karara göre Kocasinan Bulvarı’nın ismi Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştiriliyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Bulvarı’nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesine tepki gösterdi. Başkan Altun, “Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli devlet adamlarından Koca Sinan’ın adının bir bulvardan kaldırılması son derece manidardır. Eskiden cadde ve bulvarlara, devlete ve millete hizmet etmiş; toplumun her kesimince kabul gören isimler verilirdi. Koca Sinan da bu anlayışın en güzel tezahürlerinden biridir. Bugün ise mevcut iktidar, tarihe saygısızlığı dahi göze alarak şehirlerin hafızasını silmekte; cadde ve bulvar isimlerini adeta kendine devşirmektedir. Bu nasıl bir siyasi şımarıklıktır. Yıllarca uğraşmamıza rağmen, ‘talebesiyiz’ dedikleri merhum Erbakan Hocamızın adını şehir merkezinde bir bulvara vermeyenler, şimdi kendi adlarını caddelere yazdırma telaşındadır. Kınıyorum. Hem de esefle. Bizim için o cadde Kocasinan Bulvarıdır” açıklamalarında bulundu.