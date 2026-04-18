Başkan Altun, 'Öğrencilere günlük en az 2 biniş ücretsiz olmalı'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ulaşım zammına yönelik açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere ulaşımda kolaylık sağlanması gerektiğini vurgulayan Altun, “Kayseri’de toplu ulaşıma yapılan yüzde 25 oranındaki son zam, halihazırda yüksek seyreden enflasyonun vatandaşlarımız üzerindeki ağır etkisini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Özellikle dar gelirli hemşehrilerimiz ve eğitim hayatını sürdürmekte olan öğrencilerimiz, artan ulaşım maliyetleri karşısında ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Toplu taşıma, bir tercih değil; birçok vatandaşımız için zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu sebeple yapılan her zam, doğrudan günlük hayatı, geçim şartlarını ve özellikle de gençlerimizin eğitim süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Öğrencilerimizin okullarına ulaşımında yaşanan maliyet artışı, eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyecek seviyelere ulaşmıştır. Buradan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanına açık bir çağrıda bulunuyoruz: Öğrencilerimizin eğitim hayatını kolaylaştırmak, ailelerimizin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek adına, öğrencilere günlük en az 2 binişin ücretsiz sağlanacağı bir düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışı, özellikle gençlerimizin yanında olmayı zorunlu kılar. Gençlerimizin eğitim yolculuğu, ekonomik zorluklar nedeniyle sekteye uğratılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, bugün öğrencilerimize yapılacak her destek, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır” ifadelerini kullandı.