Başkan Altun Pınarbaşı ve Bünyan'da tarım temsilcileriyle bir araya geldi

Program kapsamında ilk olarak Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ziyaret edildi. Ardından Pınarbaşı Ziraat Odası'nda Meclis Başkanı Rıdvan Yörük, Genel Sekreter Savaş Yavuz ve Yasin Ülger ile görüşüldü. Pınarbaşı programının ardından ise dönüş güzergâhında Bünyan ilçesinde bölge çiftçilerinden Erhan Kerimoğlu ile bir araya gelinerek üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde dinlendi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ile gerçekleştirilen görüşmede ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeline ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Yaklaşık 3 milyon 300 bin dekar arazi varlığına ve 1 milyon 260 bin dekar ekilebilir tarım alanına sahip olan Pınarbaşı'nın, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken; tek ürün alınabilmesine rağmen başta patates ve mısır olmak üzere birçok tarımsal üründe büyük emekle üretim yapıldığı ifade edildi.

Programın ikinci durağı olan Pınarbaşı Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen istişarelerde ise üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar bütün yönleriyle ele alındı.

Görüşmelerde; çiftçilerin önemli bir bölümünün borç ve icra baskısı altında üretim yapmaya çalıştığı, 2026 yılında verimin yüksek olmasına rağmen özellikle hububat fiyatlarının artan maliyetleri karşılayamadığı ifade edildi.

Pınarbaşı programının ardından Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında bölge çiftçilerinden Erhan Kerimoğlu ile yapılan görüşmede ise tarımsal destekleme sistemi üzerine önemli değerlendirmeler paylaşıldı.

Üreticiler, artan mazot, gübre, işçilik, nakliye ve diğer üretim maliyetleri karşısında ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade ederken, mevcut destekleme sisteminde bazı desteklerden fiilen üretim yapan çiftçiler yerine arazi sahiplerinin faydalandığını dile getirdi.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Sayın Erdal Altun, tarımın yalnızca ekonomik bir sektör olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Sahada yaptığımız her görüşmede aynı gerçeği görüyoruz. Çiftçimiz üretmek istiyor; ancak artan maliyetler, düşük alım fiyatları, pazarlama sorunları, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve adaletsiz destekleme uygulamaları üreticimizin yükünü her geçen gün ağırlaştırıyor. Çiftçimiz yalnızca kendi geçimini sağlamıyor; aynı zamanda milletimizin gıda güvenliğini, üretim gücünü ve ülkemizin geleceğini ayakta tutuyor. Üreten insanımızın desteklenmediği, emeğin karşılığını bulmadığı bir ortamda tarımın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Saadet Partisi olarak tarımı stratejik bir mesele olarak görüyor; toprağı işleyenin, alın teri dökenin ve üretenin hakkını koruyan adil bir tarım düzeninin inşa edilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki çiftçi kaybederse Türkiye kaybeder; üretim güçlenirse Türkiye güçlenir” dedi.