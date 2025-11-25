Başkan Altun, 'Sahada yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımızda karşılık bulması motivasyon sağlıyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Sahada yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımızda karşılık bulması ve aldığımız olumlu geri dönüşler, bizlere büyük bir motivasyon sağlamaktadır. Bu güç ve kararlılıkla Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak şehrimiz için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye ve daha fazla sorumluluk almaya hazırız.Milletimizin güvenine layık olmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” denildi.