Başkan Altun: 'Şehit cenazesi varken eğlence yapılması, yönetimin vurdumduymazlığıdır'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altun, “Bir şehidimizin defnedildiği gün eğlence programı organize edilmesi, bu şehirde yönetim anlayışının nasıl bir vurdumduymazlığa dönüştüğünün açık kanıtıdır. Milletin en kutsal değerlerinden biri şehidine gösterdiği saygıdır. Ülke genelinde ulusal yas tartışılırken, Kayseri’de eğlence yapılması “program vardı, iptal edemedik” denecek bir mesele değildir. Bu, yöneticilerin toplumun nabzından ne kadar uzaklaştığının, hassasiyetleri okuyamadığının, halkın acısıyla dertlenmediğinin göstergesidir. Buradan tekrar uyarıyoruz: Kayseri’nin yöneticileri, bu milletin ortak acılarına saygı duymayı öğrenecek. Bu şehirde böyle bir yanlış bir daha tekrar etmemeli, edilirse bunun hesabını milletimizin soracağından şüphemiz yoktur” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE SON BİR YIL İÇİNDE ALKOLLÜ MEKAN SAYISINDA DİKKAT ÇEKİCİ BİR ARTIŞ VAR’

Başkan Altun, Kayseri’de alkollü mekan sayılarının artış gösterdiğini söyleyerek, “Son bir yıl içinde Kayseri’de alkollü mekân sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nasıl, neye göre, kime göre yapıldığı ise muamma. Ruhsatların hangi kriterlerle verildiği şeffaf değildir. Mahalle sakinlerinin, esnafın, güvenlik birimlerinin görüşünün alınmadığı ortadadır. Sanki belirli çevreler için özel bir kolaylık sağlanmakta; şehrin değerleri, aile yapısı ve huzuru ikinci plana itilmektedir. Buradan açık bir çağrı yapıyoruz: Belediye başkanları, meclis üyeleri, bu ruhsatları kimlere veriyorsunuz? Bu kriterler neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde, okullara ve camilere yakın noktalarda bu tip işletmelerin mantar gibi çoğalması Kayseri’nin kültürel kimliğine kast eden bir uygulamadır. Şehrin kimliğini korumak, her belediye başkanının asli sorumluluğudur; siyasi hesaplarla pazarlık konusu yapılacak bir mesele değildir” şeklinde konuştu.