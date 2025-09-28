Başkan Altun: 'Siyaseti sahada yapmaya devam ediyoruz'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Yahyalı'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlere Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş, Yahyalı İlçe Başkanı İbrahim Demirci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Program kapsamında ilk olarak Yahyalı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek ilçenin genel gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, "Yahyalı’da esnaflarımızla, vatandaşlarımızla ve yöneticilerimizle bir araya gelerek samimi bir gün geçirdik. Saadet Partisi olarak siyaseti sahada yapmaya, halkımızı dinlemeye ve onların taleplerini çözüm odaklı bir anlayışla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. Şunu biliyoruz ki; esnaf ayakta kalırsa ülke ayakta kalır. Milli Görüş olarak her zaman üretenin, alın teri dökenin ve helal kazancın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yahyalı halkımıza gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.