Başkan Altun, 'Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; takvimlerin değişmesine rağmen sorunların her geçen gün arttığını vurguladı. Başkan Altun, “Yeni bir yıla daha giriyoruz. Ancak iktidarın politikalarına bakınca umutların raf ömrünün dolduğu açıkça görülüyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlendiği, vatandaşın geçim derdinin gölgede bırakıldığı, pusulanın ‘insan’ı değil ‘oy’u gösterdiği bir düzende; takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor. 2026’dan beklentimiz mucize değil: En azından sorunlar güncellenirken, biz donup kalmayalım. Fakat şunu da net söyleyelim; Saadet Partisi olarak biz, siyaseti yalan, talan ve kayırmacılıkla kirleten anlayışın alternatifsiz olmadığını biliyoruz. Bizim umudumuz, ‘Temiz Siyaset’ vizyonumuzda dipdiri duruyor.

Milletin hakkını üstün tutan, adaleti ve liyakati önceleyen, ayrıcalıkları değil ahlakı merkeze alan bir siyaset Saadet Partisi ile mümkün. Umutlarımızı çürüten iktidara inat, yeniden yeşertmek de bizim işimiz olsun. Biz hazırız, kararlıyız, umutluyuz. 2026; gür sesi kısılmamış bir milletin yılı olsun” açıklamalarında bulundu.