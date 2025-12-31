  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Altun, 'Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor'

Başkan Altun, 'Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni bir yıla daha giriyoruz. Ancak iktidarın politikalarına bakınca umutların raf ömrünün dolduğu açıkça görülüyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlendiği, vatandaşın geçim derdinin gölgede bırakıldığı, pusulanın 'insan'ı değil 'oy'u gösterdiği bir düzende takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor' dedi.

Başkan Altun, 'Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; takvimlerin değişmesine rağmen sorunların her geçen gün arttığını vurguladı. Başkan Altun, “Yeni bir yıla daha giriyoruz. Ancak iktidarın politikalarına bakınca umutların raf ömrünün dolduğu açıkça görülüyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlendiği, vatandaşın geçim derdinin gölgede bırakıldığı, pusulanın ‘insan’ı değil ‘oy’u gösterdiği bir düzende; takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor. 2026’dan beklentimiz mucize değil: En azından sorunlar güncellenirken, biz donup kalmayalım. Fakat şunu da net söyleyelim; Saadet Partisi olarak biz, siyaseti yalan, talan ve kayırmacılıkla kirleten anlayışın alternatifsiz olmadığını biliyoruz. Bizim umudumuz, ‘Temiz Siyaset’ vizyonumuzda dipdiri duruyor.
Milletin hakkını üstün tutan, adaleti ve liyakati önceleyen, ayrıcalıkları değil ahlakı merkeze alan bir siyaset Saadet Partisi ile mümkün. Umutlarımızı çürüten iktidara inat, yeniden yeşertmek de bizim işimiz olsun. Biz hazırız, kararlıyız, umutluyuz. 2026; gür sesi kısılmamış bir milletin yılı olsun” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, '2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu'
Vali Çiçek, “2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu”
Pınarbaşı-Gürün yolu araç trafiğine kapandı
Pınarbaşı-Gürün yolu araç trafiğine kapandı
Kıbrıs gazisi Dernek Başkanı Osman Balcı son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Dernek Başkanı Osman Balcı son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan, Hizmette Altın Çağını Yaşıyor'
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, Hizmette Altın Çağını Yaşıyor”
Terziler Odası'nda Seçim Yarışı: Mehmet Gavurgacı İddialı
Terziler Odası'nda Seçim Yarışı: Mehmet Gavurgacı İddialı
Melikgazi Belediyesi 2026 Yılı Projelerini Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 2026 Yılı Projelerini Açıkladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!