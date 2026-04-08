Başkan Altun, 'Trafik cezaları ile bütçe açığını kapatma hevesi yüzünden insanlar perişan oluyor'

Altun, “AK Parti ve MHP hükümetinin belirlediği bir diğer gelir kaynağı da trafik cezalarıdır. Vatandaşlarımız üzerine kabus gibi çökmüş olan bu trafik cezalarının uygulanma şeklini Saadet Partisi olarak eleştiriyoruz. Yılın tamamı için 348 milyar 398 milyon lira para cezası geliri öngörülürken, daha yılın ilk 2 ayında 1 trilyon 49 milyar 883 milyon liralık ceza kesilerek yıllık hedefin 3 katına çıkıldığı görülmektedir. Elbette trafik kurallarını tanımayanlara ve toplum hayatını tehlikeye atan insanlara uygulanması hususunda hiçbir itirazımız yoktur. Fakat unutmayalım ki, geliri sadece araç kullanmaktan ibaret olan, dört teker üzerinde gününü geçiren, direksiyona sabahtan akşama kadar koşturan ve evine ekmek götüren milyonlarca insanımız da bu durumdan etkilenmektedir. Trafik cezaları ile bütçe açığını kapatma hevesinde olan AK Parti ve MHP yüzünden bu insanlarımız perişan olmaktadır” dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun il başkanlığında düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdal, trafik cezaları ile ilgili, “AK Parti ve MHP hükümetinin belirlediği bir diğer gelir kaynağı da trafik cezalarıdır. Vatandaşlarımız üzerine kabus gibi çökmüş olan bu trafik cezalarının uygulanma şeklini Saadet Partisi olarak eleştiriyoruz. Yılın tamamı için 348 milyar 398 milyon lira para cezası geliri öngörülürken, daha yılın ilk 2 ayında 1 trilyon 49 milyar 883 milyon liralık ceza kesilerek yıllık hedefin 3 katına çıkıldığı görülmektedir. Elbette trafik kurallarını tanımayanlara ve toplum hayatını tehlikeye atan insanlara uygulanması hususunda hiçbir itirazımız yoktur. Fakat unutmayalım ki, geliri sadece araç kullanmaktan ibaret olan, dört teker üzerinde gününü geçiren, direksiyona sabahtan akşama kadar koşturan ve evine ekmek götüren milyonlarca insanımız da bu durumdan etkilenmektedir. Trafik cezaları ile bütçe açığını kapatma hevesinde olan AK Parti ve MHP yüzünden bu insanlarımız perişan olmaktadır. Saadet Partisi olarak bizler diyoruz ki; ülke ekonomisindeki yanlış politikalarınızın sadece manavdaki meyve sebze fiyatlarını değiştirdiğini düşünmeyiniz. Aile, gençlik, kadınlarımız, çocuklarımız, milli ve manevi değerlerimiz, genlerimizi kökten değiştirdiğini de unutmayalım. Bu yanlış adımları artık sehven attığınızı da düşünmüyoruz” diye konuştu.