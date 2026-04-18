Başkan Altun, 'Türkiye'miz için en doğru idealleri ortaya koymak adına siyaseti doğru kullanmamız gerekir'

Saadet Partisi Akkışla İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye İl Başkanı Erdal Altun, il yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede açıklamalarda bulunan Başkan Altun, “Geçmişte söylediklerimizin yarın önümüze engel olmayacağı şekilde konuşmak ve dürüst olarak hareket etmek zorundayız. Türkiye’miz için en doğru idealleri ortaya koymak ve katkı sağlamak için siyaseti doğru kullanmamız gerekir. Savunduğumuz tüm fikirlerin, söylediğimiz her sözün ve yaptığımız her icraatın halk için ve hak rızasını kazanmak amacıyla olduğunu unutmamalıyız. Bu kalabalık, Akkışla’da da güçlü bir potansiyelin oluştuğunu açıkça gösteriyor. İnşallah burada da başarılı olacak, Milli Görüş Belediyeciliği hayata geçireceğiz. Bu bir ekip işidir. Hep birlikte, iyi niyetle ve ortak hedeflerle çalışmalıyız. Daha fazla insana ulaşmalı, partimizi tanıtmalı ve güçlü adımlarla ilerlemeliyiz” ifadelerine yer verdi.