Başkan Altun, 'Uzun yıllardır buruk bayramlar yaşıyoruz'

Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Saadet Partisi İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bayramlaşma programına Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşma öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Altun, İslam coğrafyasında yaşanan savaşlardan dolayı yıllardır buruk bayramlar yaşadıklarını belirterek, “Bizleri bir bayram gününe daha kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yıllardır bayramları buruk yaşıyoruz. Malumunuz İslam coğrafyasında devam eden katliamlar. İslam ülkelerinin yöneticilerinin dış politikadaki şuursuzluğunun ceremesini Müslümanlar çekiyor. Bu yüzden uzun yıllardır buruk bayramlar yaşıyoruz. Ama her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Cenab-ı Allah'ın bütün Müslümanlara ve hatta tüm insanlığa saadetler getirmesi için dua eder, duada bulunur ve ümitli olduğumuz, içimizde iyimserliği eksik etmediğimiz bir durumla yine bayramı karşılamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

‘AHLAKINI YİTİRMİŞ BİR TOPLUM GELECEĞE DAİR PLANLAR KURAMAZ’

Ahlakını kaybeden bir toplumun geleceğe dair planlar kurmasının ve kendisini geliştirmesinin imkanı olmayacağını ifade eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Karnımız aç veya tok günü geçirebiliriz ama ahlakını yitirmiş bir toplum asla geleceğe dair planlar kuramaz, kendisini geliştiremez. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, üretimde, sanayide ahlakı yitirdik. Bunlar çok acı reçeteler. İnsanların psikolojisi bozuldu, toplum ahlakını büyük ölçüde kaybetti. İnsanlarımızı borca esir ettiler ve düşüncelerini aldılar bir kenara koydular. İstedikleri yere oy verdirir, istediklerini yaptırır, şikayet ettikleri yere müracaat eder hale getirdiler. İnsanlarımızın büyük ölçüde, kenardan baksa başkasının yaptığını tasvip etmeyeceği hususları kendisi yapar hale getirdiler. Siyasete başladığında yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık ne kadar olumsuzluk varsa hepsinden şikayet eden bir hükümete 25 sene bu millet yetki vermiş. Geldiğimiz noktada, başladığından daha geriye, hatta maddi olarak zaten geriye ama manevi olarak da daha da geriye gitmek zorunda kalan bir toplum inşa etmişler. İnsanlığımızı ileriye taşıyacak ideallerle, umutlarla yola çıktıkları yerde, toplumumuzu daha da geriye taşımak suretiyle birçok acı çeken, birçok ızdırap içerisinde olan insanlar topluluğu haline getirmişler. Adından söz ettirmiş, Türkiye'ye ve dünyaya nam salmış olan Kayseri'de bile ikinci sınıf insan muamelesi durumuna düşürdüler. Yıllarca en çok milletvekilini çıkartan iktidar partisi; Kayseri’den hızlı trenin geçmeyişine, otobanın geçmeyişine, organize sanayi bölgelerinin limanlara bağlanmamış oluşuna sessiz kaldılar. İnşallah Cenab-ı Allah bu bayramı, bundan sonraki çalışmalarımızı ve gayretlerimizin, azminin ateşlendiği, daha fazla, daha yoğun bir şekilde, daha istekli bir şekilde çalışma şevkiyle donatıldığımız bir bayram başlangıcı olarak bizlere nasip eder. Bundan sonra da inşallah Saadet Partisi'nin iktidarına adım adım yürürken daha çok kenetlenir ve yoğunlaşırız diye de dua ediyorum” açıklamalarında bulundu.