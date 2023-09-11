Başkan Altun ve Kaymakam Gülen'den ihtiyaç sahipleri için Aspir hasadı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından kendi arazilerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ekilen aspirin hasadını Kaymakam Turgut Gülen ile birlikte gerçekleştirdi.

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  • 11.09.2023 17:53
  • Güncelleme: 11.09.2023 19:27
Başkan Altun ve Kaymakam Gülen'den ihtiyaç sahipleri için Aspir hasadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından kendi arazilerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ekilen aspirin hasadını Kaymakam Turgut Gülen ile birlikte gerçekleştirdi.

Bünyan Belediyesinin Sosyal Belediyecilik alanında başlattığı örnek çalışma devam ediyor. Bünyan Belediyesi talep görmediği için boş kalan belediye arazilerini değerlendirerek bu yılda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aspir ekimi gerçekleştirdi.

Aspir hasadı sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, ’’Kayseri Büyükşehir Belediyemizin tarım alanında verdiği tohum desteğini Sosyal Belediyecilik projesi ile Bünyan Belediyemizin topraklarında değerlendirerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ücretsiz dağıtmak üzere ekimini yaptığımız Aspir yağı projemizi bu yılda sürdürerek Kaymakamımız Turgut Gülen ile birlikte hasadımızı tamamladık. Sosyal belediyecilik alanında programladığımız bu proje ile örnek bir belediye olarak hem ülkemiz üretimine katkı sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a tarım alanında verdiği destekler için teşekkür ediyor, belediyemizin ve tüm çiftçi hemşehrilerimizin hasadının bol ve bereketli olmasını diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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