Başkan Altun, “Yerli tohum konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var”

Atlas Fuar tarafından 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 21’inci Kayseri Tarım Fuarı OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine bugün kapılarını açtı. Fuarda konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ata tohumu konusunda Türkiye’de ciddi çalışmaların olduğunu belirterek, “Kayseri için büyük bir kazanım, hem çevre illerin hem Kayseri'nin istifade edebileceği önemli bir fuar olarak görüyoruz. Özellikle bu geçtiğimiz yaşadığımız süreç içerisinde çok daha kıymetli. Yerli üretim yapan firmalarımızı özellikle ziyaret etmeye gayret gösterdik. Burada bir şey dikkatimizi çekti, yine fuar içerisinde bizim en çok hassas olduğumuz hususlardan tohum üreticilerimizle de karşılaştık, yerli tohum üreticilerimizle. Biliyorsunuz vatandaşlarımızın bu konuda aklında birçok soru işaretleri var; yani 'Yerli tohumları acaba İsrail'den mi geliyor, oradan mı kullanıyoruz?' falan diye, hayır; ülkemizde tohum konusunda ciddi manada çalışmalar var, bunlara şahitlik ettik. Fuar güzel, katılım güzel, bayağı yoğun. Esnaflarımız memnun; Kayserili firmalar var, çevre illerden firmalar var, üretici firmalar var. Biz beğendik, umarım vatandaşlarımız da beğenir. Bir eksiklik gördük; o da bizim coğrafi işaretlerimiz olan ürünlerin biraz daha girişte, şehir dışından gelen misafirleri ağırlaması için iyi düşünülürdü belki. O da olsa, bundan sonraki fuarlar için düşünülürse fevkalade olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.