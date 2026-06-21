Başkan Altun, Yeşilhisar'da mevsimlik işçiler, Yahyalı'da çiftçilerle buluştu

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yönetim kurulu üyeleri birlikte Yeşilhisar’da mevsimlik tarım işçileri, Yahyalı’da ise çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Altun ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ziyaretlerimizde emekçilerimizin ve üreticilerimizin yaşadığı sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerini yerinde dinledik. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi, çiftçimizin desteklenmesi ve tarım emekçilerimizin insanca yaşam ve çalışma şartlarına kavuşması için gerekli adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Saadet Partisi olarak; alın terinin, emeğin ve üretimin yanında olmaya; vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyip çözüm önerilerimizi kamuoyu ve yetkililer nezdinde dile getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri samimiyetle ağırlayan tüm emekçi kardeşlerimize, çiftçilerimize ve Sayın Mesut Batman’a teşekkür ediyor, tüm üreticilerimize bereketli ve hayırlı kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.