Başkan Altun, 'Yolda düştüğünüz çukurla değil ekonomik, sosyolojik olarak çekilmek istediğiniz çukuru kapatmak için uğraşıyoruz'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ’Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Karayolları tarafından yapılan ihaleler üzerinden kamu zararı olduğunu söyleyerek, “Karayollarındaki ihaleyi gündeme getirdik. Bunu Kartal Kavşağı için aradım. Kredi ile de bağlantılı yaptık. Yani iki ihale birbirinden bağımsız ama örnek verme açısından söylüyorum. Yani bizim geçmişteki yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli, bugün yapılanların vatandaşın aleyhine ne kadar yoğun bir şekilde zarar verici olduğunu ifade etmek için. Şimdi bir ihale yapılıyor. Tasarruf Tedbirleri Kanunu’nun yürürlükte olduğu bir dönemde, 21/B maddesi diye tabir ettiğimiz acil afet durumlarında kullanılan bir ihale maddesinde, yani davet usulüyle ihale yapılıyor. Bu şu demektir; işte bir ihale açıyoruz, burada siz fiyat verin diye davetiye gönderiyorum. Siz de verirsiniz. Başımız gözümüz üstüne. “Sadece dostlar alışverişte görsün ya, burada yapacağınız bir şey var mı?” dediğimizde siz de “Tamam, hadi şu küsuratı almayın.” diyorsunuz. Oysaki açık ihale olsa sizin verdiğiniz fiyatın daha altında birçok müteşebbis fiyat verecektir. Buradan kim kazanacak? Kamu kazanacak.

Ama Karayolları’nın açtığı ihalede, çevre yolunun genişletilmesi ihalesinde, Kuzey Çevre Yolu’nun Tasarruf Tedbirleri Kanunu’na muhalefet olarak açılmış bir 21/B maddesiyle davet usulüyle yapılmış bir ihale. Birincisi burada kanuna muhalefet yapılıyor. İkincisi davet usulüyle yapılıyor, kamu zarara uğratılıyor. Üçüncüsü, 21/B maddesiyle yapılan ihalelerin ivedi bir şekilde sonuçlanması gerekirken hâlâ bir sene geçmiş, bir çivi çakılmamış. Peki ihaleyi araştırdığımızda nereye dokunuyor? Kayserispor’a geliyor. Milyarlarca lirayı acaba devlet bu ihalede niye gözden çıkartıyor? Kayserispor’a yardım olsun diye. Gayriresmî işlerle Kayserispor’un kalkındırılması mümkün değil.

Şimdi bu harcamayı yapıyorsanız siz, bedel olarak vatandaşa gerekli olan hizmeti de vermek zorundasınız. Birincisi bu. Ha tabii şu an mümkün değil ama zamanı geldiğinde adaletten de bunların hesabı sorulacaktır illaki. Kartal Kavşağı için dışarıdan krediyle finansman arıyoruz, bir buçuk milyon civarında bir kredi arıyoruz faizle. Ya biz bu tarafta, Kuzey Çevre Yolu’nda sırf Kartal Kavşağı’nı yapacak o bir buçuk milyonluk finansmanın daha da fazlasını bir iş adamına peşkeş çekiyoruz. Ne olacak bu iş? Yani oraya biz ödeme peşkeş çekmesek, normal rutin bir şekilde ihaleye açık tutsak, o vereceğimiz fazla parayı vermeden Kartal Kavşağı’nı bedavaya yapabiliriz. Bakınız, ekonomi düzelir mi? Evet, iki günde düzelir. Siz “İki günde düzelmez.” dediniz de, bu kafa değişirse iki günde düzelir. Bu yanlışlıklar değil, bu kasıtlar olmazsa ekonomi fevkalade düzelir. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten bunları açıklamaya da devam edeceğim ben. Ya efendim yolda çukur, belediye çukuru kapatmamış. Kapatır, Radara bir mesaj atın, onu bir haber yapsın.” Zaten hemen dakikasında gidiyorlar, kapatıyorlar. Saadet Partisi bunlarla uğraşamaz. Saadet Partisi sizin yolda düştüğünüz çukurla değil, sizin ekonomik, sosyolojik olarak çekilmek istediğiniz çukuru kapatmak için uğraşıyor. Bizim asli görevimiz o” şeklinde konuştu.