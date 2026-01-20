Başkan Amca’dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlar, hem eğlenceli hem de eğitici içerikleriyle çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek. Program kapsamında üç farklı tiyatro oyunu, farklı tarihlerde perde açacak.

Etkinlik takvimine göre “Körebe” adlı çocuk oyunu 22 Ocak Perşembe, “Garfield Trafikte” 28 Ocak Çarşamba, “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” ise 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te sahnelenecek. Tüm oyunlar çocuklar ve aileleri için ücretsiz olarak izlenebilecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluk. Tatil dönemini sadece dinlenerek değil; kültür, sanat ve güzel anılarla geçirmelerini istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü besleyen çok kıymetli bir alan. Tüm evlatlarımızı bu güzel buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Talas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara ve ailelere yönelik kültürel etkinliklerini yıl boyunca sürdürmeye devam ediyor.