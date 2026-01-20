  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Amca'dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni

Başkan Amca'dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni

Talas Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için kültür ve sanat dolu bir karne hediyesi hazırladı. 'Başkan Amca'dan Karne Hediyesi – Çocuk Tiyatrosu' etkinliği kapsamında sevilen çocuk oyunları minik izleyicilerle ücretsiz olarak buluşacak.

Başkan Amca'dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlar, hem eğlenceli hem de eğitici içerikleriyle çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek. Program kapsamında üç farklı tiyatro oyunu, farklı tarihlerde perde açacak.

Etkinlik takvimine göre “Körebe” adlı çocuk oyunu 22 Ocak Perşembe, “Garfield Trafikte” 28 Ocak Çarşamba, “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” ise 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te sahnelenecek. Tüm oyunlar çocuklar ve aileleri için ücretsiz olarak izlenebilecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluk. Tatil dönemini sadece dinlenerek değil; kültür, sanat ve güzel anılarla geçirmelerini istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü besleyen çok kıymetli bir alan. Tüm evlatlarımızı bu güzel buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Talas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara ve ailelere yönelik kültürel etkinliklerini yıl boyunca sürdürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konut satışları 2025'te yüzde 14,3 arttı
Konut satışları 2025’te yüzde 14,3 arttı
Emniyet Teşkilatı Sendika Başkanı Uçmak, 'Sivil memurların sorunlarını yakından takip ediyoruz'
Emniyet Teşkilatı Sendika Başkanı Uçmak, “Sivil memurların sorunlarını yakından takip ediyoruz”
Kayseri Gönüllü Kuruluşlar'ın Yeni Başkanı Mehmet Yurdakul
Kayseri Gönüllü Kuruluşlar'ın Yeni Başkanı Mehmet Yurdakul
Kırsalda Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
Kırsalda Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
Başkan Amca'dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni
Başkan Amca’dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni
Bir Hafta Bir Yazar: Halil İbrahim ÖZDEMİR
Bir Hafta Bir Yazar: Halil İbrahim ÖZDEMİR
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!