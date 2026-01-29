Başkan Amcanın Sömestr Hediyesine İlgi Devam Ediyor

Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı 'Başkan Amca'dan Karne Hediyesi – Çocuk Tiyatrosu' etkinlikleri, sevilen karakter Garfield ile coşkuyla devam etti. 'Garfield Trafikte' adlı çocuk tiyatrosu, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenerek minik izleyicilere unutulmaz bir tatil günü yaşattı.

Başkan Amcanın Sömestr Hediyesine İlgi Devam Ediyor

Renkli sahneleri, eğlenceli diyalogları ve müzikle harmanlanan akışıyla dikkat çeken oyun, çocuklara hem keyifli anlar sundu hem de trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu. Şarkılar ve interaktif bölümlerle oyuna dahil olan çocuklar, kahkahalarıyla salonu doldurdu.

EBEVEYNLER DE COŞTU

Etkinlik, yalnızca çocuklardan değil, ailelerden de tam not aldı. Küçükler Garfield’ın maceralarıyla doyasıya eğlenirken, anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte tiyatro keyfi yaşadı. Büyüklerin de en az çocuklar kadar eğlendiği oyun, yarıyıl tatilinin en renkli etkinliklerinden biri oldu.

KALİTELİ ZAMAN VURGUSU

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine vesile olduğunu vurguladı.

Talas Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca çocukları sanatla buluşturan etkinlikleriyle tatil sevincini paylaşmayı sürdürüyor.

SON OYUN CUMARTESİ

Yarıyıl tatiline renk katan “Başkan Amca’dan Karne Hediyesi – Çocuk Tiyatrosu” etkinlikleri, “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” adlı oyunla sona erecek. 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan oyun eğlenceli anlatımı, müzikli yapısı ve verdiği mesajlarla çocuklara keyifli bir tiyatro deneyimi daha sunacak. Minik izleyicilerin yanı sıra ailelerin de ilgi göstermesi beklenen oyun, tatilin finaline neşe katacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: 'Kayseri Aklı Türkiye'ye Örnek'
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: 'Kayseri Aklı Türkiye'ye Örnek'
Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı
Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı
Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Kayseri'de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri’de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı
Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım
Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım
Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!