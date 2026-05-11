Başkan Aras:'Anaç hayvanı keserek kurbanı yerine getiriyorsunuz ama vebal de işliyorsunuz'

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek, “Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri. Derisinde veya fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvanın demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak iki yaşında olması lazım. Bu da çok önemli yani neden iki yaş, yani neden iki yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye iki yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz bir yaşında sekiz aylık, dokuz aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. İki yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimle sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya üç de olabilir, dört de olabilir. O zaman hayvan iki yaşını doldurmuş ve üstünde razı gelir. Evet, en az iki tane lazım. Artı az önce sizin dediğiniz gibi yani dişi hayvanda, dişi hayvan kurban olur mu? Olur tabii ama önemli olan dişi hayvanın, yani anaç hayvanın gebe olmaması. Buna özellikle bakılması lazım. Özellikle tarım il müdürlüklerinde, veterinerlerden yardım alınabilir. Yani özellikle ben düve keseceğim, düve eti yiyeceğim diye kişilere buna çok dikkat etmesi lazım. Ben düve keseceğim, düve eti yiyeceğim diyen kişilerin buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü anaç hayvanı keserek kurbanı yerine getiriyorsunuz ama yanında vebal de işliyorsunuz. Yani bu da çok önemli. Buna da çok hassasiyet gösterilmesi lazım. Üçüncü şart, siz kurbanı aldınız fiziksel özellikleri. Peki biz bunu nasıl keseceğiz? Hijyen çok önemli Mustafa Bey. Yani şimdi kurbanı çoğu zaman ahırlarda, yerlerde falan biz çoğu zaman işte sokaklarda falan ama şu anda yasaklandı. Bazen ahırlarda falan görüyoruz. Bu gerçekten hijyene uygun değil. Çünkü et öyle bir protein maddesi ki yani herhangi bir mikrop bulaştığı zaman bunu gerçekten arındırmanız çok zor ve yani özellikle yüz derecenin üzerinde bir kaynama noktasına gelmesi lazım ki bu mikrobu öldürsün. İşte biliyorsunuz bizim ülkemizde de çoğu zaman sucuk yapılıyor veya yüz dereceyi bulmuyor, kıyma yapıyor, herhangi bir şey yapıyor. O zaman bu mikrobu siz kendi vücudunuza almış oluyorsunuz. Ona da çok dikkat edilmesi lazım. Ve kestikten sonra soğuk hava zincirine çok dikkat etmemiz lazım. Yani kesip hemen torbalayıp işte götürmek doğru değil. Önce bu etin bir gün dinlenmesi lazım. Yani aslında normal şartlarda etin artı dört derecede bir gün dinlendikten sonra ve etin kendi haline geldikten sonra bunu söküp parçalayıp ondan sonra dağıtımını rahatlıkla yapabiliriz. Ama taze sıcak yapıldığı zaman et kendini çekmemiş oluyor. Daha hâlâ kan şeklinde olduğu için bu özelliğini de kaybediyor. Yani bunlara da çok dikkat edilmesi lazım. Bu şartları, bu zinciri bozmadığımız zaman ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Ama siz bu zincirin bir halkasını kopardığınız zaman hijyen olmazsa, eti zamanında yani soğuk hava zinciriyle yapmazsanız o zaman yani biraz daha sıkıntılı olur” şeklinde konuştu.