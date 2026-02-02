Başkan Aras üreticilere seslendi 'Yağsız kesimde yüzde 8 civarında fiyat farkınızı koyun'

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan talimatnameye göre; Kayseri’de üreticiler tarafından uygulanacak yağsız kesim fire oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağsız kesimde uygulanacak fire miktarını açıklayan Başkan Ercan Aras, "Bakanlığımızın 2 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı bir talimatname var. Bununla ilgili yağsız kesim şeklini belirledi. Biz de Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak yağsız kesimin nasıl olacağını ve ne şekil kesileceği şeklinde; hem görsel olarak hem de sizin gibi basın kanalıyla ve de üreticilerle yaptığımız istişarede bunları kendilerine bilgilendirdik ve kendilerine söyledik. Tabii yağsız kesim Kayseri’mizde de uygulanacak. Ve tabii üreticimizin de mağdur olmaması için yaklaşık olarak yüzde 8 civarında fiyat farkı uygulayacaklar bununla ilgili. Tabii çoğu yerde de yanlış anlaşılmalar oluşmuş. Yüzde 2 fire diye bir olay oluşmuş. Bu doğru değil. Bakanlığımız şöyle bir açıklama yapmış: 'En fazla %2 fire' denilmiştir; böyle bir talimatname var. Kayseri’de de yıllardır şöyle alışılagelmiş bir düzen var; mal başı 2 kilo fire yapılıyor. Biz Kayseri Ticaret Borsası ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak kararımızı aldık; bu mal başı 2 kilo fireyi devam ettireceğiz. Yani %2 fire olmayacak, mal başı 2 kilo fire olarak devam edecek. Bütün mezbahalara yazılarımızı yazacağız ve bunu basın yoluyla, sosyal medya yoluyla da bütün üreticilerimize söyleyeceğiz; 'mal başı 2 kilo olarak düşülecek' diye. Yalnız burada üreticilerimizi tekrar uyarmak istiyorum: Lütfen yağsız kesim sizin zararınıza olmaması için fiyat farkınızı koyun. Yüzde 8 civarında fiyat farkınızı koyun. İnşallah bu sizin faydanıza olacak, zararınıza olmayacak diyorum." ifadelerini kullandı.