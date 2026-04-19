Başkan Arı: “Dirençli Kayseri’yi İnşaat Mühendisleri inşa edecek”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği tarafından seminer düzenlendi. Düzenlenen seminere , İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Arı ,Yönetim Kurulu üyeleri ve inşaat mühendisleri katıldı. Kayseri’de sismik izolatörlerle ilgili yapıların yaygınlaşmaya başladığını belirten Başkan Arı, “Ülkemizde sismik izolatörlerin kullanımı yaygınlaştı. Kayseri’de Erciyes Üniversitesi eski spor salonu yıkıldı. Eski yapının yerine şimdi sismik izolatörlü 800 yataklı bir hastane yapımı için adım atıldı. 390 sütun üzerine inşa edilecek ve 390 sismik izolatör kullanılacak. Kayseri’de özellikle sismik izolatörlerle ilgili yapıların yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. 2011 yılında, Sağlık Bakanlığı özellikle 100 yataklı hastanelerin üzerinde olan yapıların izolatörle yapılmasını şart koştu. Baktığımız zaman genellikle yapılarda bu uygulamaları görmeye başlayacağız. Özellikle Japonya’da çok yüksek şiddetli depremlerde bile yapılar hasar almadan ayakta kalıyor. İnsanlar işlerine deprem anında bile devam edebiliyor. Biz özellikle Kayseri’deki projeci meslektaşlarımıza öncü olmak istiyoruz. Onları sismik izolatörlerle ilgili erken adım atıp bu gelişmelerde önder olabilmeleri odamız adına çok önemli. Birini takip ederseniz onun önüne geçmeniz imkansızdır. Bizlerin daha büyük adımlar atarak öne geçmemiz ve önder olabilmemiz gerekir. Burada hocalarımızdan alacağımız bilgiler sismik izolatör üreten, uygulamasını yapan firmalarımızın temsilcilerinin burada olması sizler için büyük bir şans. Onlarla bağlantı kurabilmeniz onlarla tanışmanızın sizler için ilerleyen dönemde önemli olacağını düşünüyorum.

Belediyelerimizdeki kontrol mühendisleri, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk yönetiminden arkadaşlar burada. Bizim buradaki amacımız birlik beraberliği oluşturabilmekti onların bu tarz meslek içi eğitimlere katılması önemli. Çünkü onlar bu projeleri kontrol edecekler, onlara ayrıca teşekkür ederim, deprem öldürmez; ihmal ve bilgisizlik öldürür, deprem dirençli Kayseri’yi İnşaat Mühendisleri inşa edecek” şeklinde konuştu.