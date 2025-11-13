Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Arıkan, “İki gündür hayretler içerisinde kalıyorum. Ya halen 2025 Türkiye'sinde partilerin kapatılmasını konuşmak benim aklımı almıyor. Biz nerede hatırlıyoruz parti kapatmayı? Kenan Evren'de hatırlıyoruz parti kapatmayı. Uğur Mumcu'da hatırlıyoruz. Sabri Kanadoğlu'nda hatırlıyoruz. Bunların devri bitti artık. Bugün Türkiye'de parti kapatılması konuşulamaz. Herkes yargılanabilir. Herkes tutuklanabilir. Herkes mahkemeye çıkabilir. Ama Eften püften sebeplerle partileri kapatmak, bunların konuşulması yine bizim itiraz ettiğimiz hususlardan bir tanesi” ifadelerinde bulundu.