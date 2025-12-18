Başkan Arıkan, “2026 yılının ‘Uyuşturucu ile Mücadele Yılı’ ilan edilmesini istiyoruz”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun en az terör kadar tehdit oluşturduğunu ve 2026 yılının ‘Uyuşturucu ile Mücadele Yılı’ ilan edilmesini istediklerini söyledi. Başkan Arıkan, “Uyuşturucu bugün; ünlü-ünsüz, zengin-fakir, genç-yaşlı, muhafazakar-seküler ayrımı gözetmeksizin her mahallenin ve toplumun her kesiminin ortak sorunu haline gelmiştir. Bu sinsi tehlike, ülkemiz için en az terör kadar büyük ve stratejik bir tehdit oluşturmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele sadece torbacı ve kullanıcıları toplayarak değil; baronları yakalayıp kaynağını kurutarak yapılabilir. Uyuşturucuya ulaşmanın, neredeyse ekmeğe ulaşmaktan daha kolay hale geldiği bir iklim; hepimizin geleceği için en büyük tehdittir. Çağrımızdır! Tıpkı Terörsüz Türkiye hedefi gibi uyuşturucusuz Türkiye için de 2026’nın ‘Uyuşturucu ile Mücadele Yılı’ ilan edilmesini istiyor; ülkenin bütün kurumlarını ve toplumun tüm kesimlerini seferberliğe davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.