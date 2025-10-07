Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin’de yaşanan insanlık dramının yıldönümünde 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin ambargoya, açlığa, sürgüne, katliama, soykırıma karşı isyanıdır. İsrail, Filistin topraklarında 77 yıldır işgalcidir. 77 yıldır çocukları, kadınları, doktorları, gazetecileri, akademisyenleri öldürmeye; hastaneleri, ambulansları vurmaya; yerinden yurdundan edilmiş insanları kamplarda bombalamaya devam ediyor. İsrail, 14 Mayıs 1948’de neyse, 7 Ekim 2025’te de odur. Tarihin hiçbir döneminde “çocuk katliamı” bu kadar pervasızca yaşanmadı. “Zulüm” bu kadar pervasızca meşrulaştırılmadı. Savaşın yıldönümünde Gazze’de şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Türkiye’yi insani, diplomatik ve siyasi tüm mekanizmaları harekete geçirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.