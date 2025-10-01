Başkan Arıkan: 'Amerika planının Gazze'ye barış getirmesi söz konusu olamaz'

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan toplantı sonrası yaptığı açıklamalar ile toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Arıkan: “4. yasama yılını bugün açmış olduk. Hayırlara vesile olsun. Gerek ülkemizde yaşanan hadiselere, gerek bölgemizde yaşanan hadiselere baktığımızda olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Haliyle yeni dönemde Meclis'i çok büyük problemler bekliyor. Bu problemleri çözebilmek için sağduyuyla hareket etme mecburiyeti var. Ama ben biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlerken, başlangıçta kucaklayıcı, toparlayıcı bir arada olmamız gerektiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Sonrasında muhalefet partilerine örtülü bir şekilde eleştiri yapılmasını çok doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Özellikle Gazze konusundaki algı ile yapılan hataların üzerini örtme gayretine şahitlik etmiş olduk bugün. Ben ısrarla söylüyorum: Amerika'da yapılan planların Gazze'ye barış getirmesi söz konusu olmaz. Türkiye'nin ali menfaatlerine fayda sağlaması asla mümkün olmayacaktır. Amerika bu bölge için hiçbir zaman iyiyi istememiştir, bu bölgenin hayrına olan bir şey istememiştir. Yine İngiltere ile beraber yaptıkları planla bu coğrafyada daha büyük problemler çıkarmanın gayretinde olacak. Biz Saadet Partisi olarak bunun olmaması için çalışmalar yapacağız. Bizim birçok hassas olduğumuz nokta var. Gazze bunun başında geliyor, ama Türkiye'nin içerisine baktığımızda büyük ekonomik krizlerle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu artık gizleyemedi, ifade etmek zorunda kaldı. 'Hayat pahalılığına artık son vereceğiz' dedi. Demek ki ülkede bir hayat pahalılığı var. 'Enflasyonun belini kıracağız' dedi. Demek ki ülkede bir enflasyon var. 'Faizle mücadele edeceğiz' dedi. Demek ki ülkede bir enflasyon var. 23 yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Meclis'in yeni yasama yılının açılışında ülkedeki problemleri anlatarak, bu problemlerin artık 2025'in ikinci yarısında 2026'da yaşanmayacağını ifade etmesi, 23 yılın sonunda bu cümleleri kullanması, bir iktidarın artık bazı şeylerin kabullenmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.