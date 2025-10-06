Başkan Arıkan: 'Doğalgaz varsa, Amerika'yla 20 yıllık anlaşma niye yapıldı?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda enerji verimliliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini, toplam 785 milyar metreküple, 5 yıl önce Karadeniz’de gerçekleştirildiğini belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek: “Milyarlarca dolarlık doğalgaz anlaşması yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki gaz rezervimizin 750 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini birçok kez verdi. Doğalgaz varsa, Amerika’yla 20 yıllık anlaşma niye yapıldı. Bu kadar doğalgaz bulunduysa bizim faturalarımız neden bu kadar kabarık geliyor? Kedi buradaysa ciğer nerde ciğer buradaysa kedi nerde?” ifadelerini kullandı.