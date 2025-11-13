  • Haberler
  • Başkan Arıkan: 'Düşen uçağımızın inceleme sonuçları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na ait düşen uçak ile ilgili: 'İnceleme sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması son derece önemli' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Başkan Arıkan, Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 asker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Arıkan: “Askerlerimizin eski model uçaklarla göreve gönderilmeleri, başka ülkelerden o dönemlerde bu uçakları satın almaları, önümüzdeki dönemde konuşulması gereken konulardan biri. İnceleme sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması son derece önemli” ifadelerini kullandı.

